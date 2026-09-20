Frosinone - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında Frosinone ile Como karşı karşıya geliyor. Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Como, deplasmanda Frosinone karşısında galibiyet ararken ev sahibi ekip de sahasında üç puan hedefliyor. Peki Frosinone - Como maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar...

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Frosinone - Como maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Frosinone, sahasında Como'yu konuk edecek. 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki Frosinone - Como maçı nerede oynanacak? Ligde yenilgi yüzü görmeyen Como'nun serisi devam edecek mi? Frosinone sahasında sürpriz yapabilecek mi? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...

FROSINONE - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Frosinone ile Como arasındaki Serie A 5. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Frosinone'nin sahası Stadio Benito Stirpe ev sahipliği yapacak.

FROSINONE - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Frosinone - Como maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. S Sport Plus'ın resmi yayın akışında da karşılaşma 20 Eylül Pazar günü saat 16.00'da yer alıyor.

COMO YENİLGİSİZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Como, sezonun ilk haftalarında dikkat çeken sonuçlara imza attı. İlk dört Serie A maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan takım, 10 puanla üst sıralarda yer alıyor. Cesc Fabregas'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Serie A'da da Parma'yı 2-1 mağlup etti. Como böylece yoğun fikstür öncesinde önemli bir moral kazandı.

Como'nun ligdeki yenilmezlik serisi de dikkat çekiyor. Takım, sezonun ilk dört maçında mağlubiyet yaşamazken deplasmanda da etkili sonuçlar aldı. Genoa karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, Como'nun dış sahadaki hücum gücünü ortaya koyan sonuçlardan biri oldu.

FROSINONE SAHASINDA PUAN ARIYOR

Frosinone ise ilk dört haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk haftasında Juventus'a 1-0 mağlup olan Frosinone, ardından Fiorentina karşısında deplasmanda 3-0 kazanmış ve Venezia'yı da 3-2 yenmişti.

Ev sahibi ekip, Como karşısında özellikle sahasında oynama avantajını kullanarak üst sıralarda yer alan rakibine karşı puan veya puanlar almayı hedefliyor.

COMO'DA AVRUPA ZAFERİ SONRASI LİG SINAVI

Como için karşılaşmanın bir diğer önemi ise Avrupa mücadelesinin ardından Serie A'ya dönüş niteliği taşıması. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek Avrupa arenasında dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Ardından ligde Parma'yı 2-1 yenerek üst üste önemli sonuçlar aldı. Cesc Fabregas'ın ekibi, Frosinone deplasmanından da üç puan çıkararak ligdeki üst sıralardaki konumunu korumak istiyor.

FROSINONE - COMO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Frosinone - Como karşılaşmasını Daniele Chiffi yönetecek.

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