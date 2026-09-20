Marseille - Paris Saint-Germain maçı için geri sayım başladı. Ligue 1'in 5. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Le Classique'te Marsilya ile PSG, Stade Vélodrome'da karşı karşıya gelecek. Üst üste üç lig maçını kaybeden Marsilya ile ligde yeniden çıkış arayan PSG'nin mücadelesinde gözler maç saatine ve yayın bilgisine çevrildi. Peki Marseille - Paris Saint-Germain maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Paris Saint-Germain maçını takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Marseille ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Le Classique olarak adlandırılan dev rekabette Marsilya, taraftarı önünde PSG'yi ağırlayacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Marsilya ligde üst üste üç yenilgi alırken PSG ise son dönemde aldığı sonuçlarla toparlanma sinyali verdi. Peki Marseille - Paris Saint-Germain maçı saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği maç saati, yayın bilgisi ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler haberimizde...

MARSEILLE - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Marseille ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 5. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Stade Vélodrome'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise François Letexier olacak.

MARSEILLE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'deki güncel yayın listesine göre Marseille - PSG maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSEILLE LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Marsilya, Ligue 1'de sezona Strasbourg karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyetle başladı. Ancak bu karşılaşmanın ardından işler ev sahibi ekip adına tersine döndü.

Marsilya, sırasıyla Monaco, Paris FC ve Rennes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Böylece ilk haftadaki farklı galibiyetin ardından üç maç üst üste kaybeden Bruno Genesio'nun öğrencileri, Le Classique öncesinde puan tablosunda geriledi.

Ligue 1'in resmi maç önü değerlendirmesine göre Marsilya, PSG karşılaşmasına 13. sırada çıkıyor. Takımın özellikle savunmada yaşadığı sorunlar son haftalarda dikkat çekiyor.

Marsilya ayrıca hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanırken Marsilya Avrupa macerasına ağır bir yenilgiyle başladı.

PSG SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Paris Saint-Germain ise Ligue 1'de sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Ancak Luis Enrique'nin öğrencileri son dönemde aldığı sonuçlarla yeniden çıkış yakalamaya çalışıyor.

PSG, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Paris ekibi ardından Ligue 1'de Brest deplasmanına çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

PSG böylece tüm kulvarlarda üst üste iki galibiyet alarak Marsilya deplasmanına moralli geliyor. Ligue 1'in resmi verilerine göre PSG, 5. hafta öncesinde Marsilya'nın iki puan önünde bulunuyordu.

MARSEILLE - PSG REKABETİNDE SON DURUM

Marseille ile PSG arasındaki mücadele Fransa futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ligue 1'in resmi verilerine göre iki takım bugüne kadar tüm kulvarlarda 112 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 53'ünü PSG kazanırken Marsilya 35 galibiyet aldı. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligue 1 özelinde ise PSG'nin 40, Marsilya'nın 33 galibiyeti bulunuyor ve 20 maç berabere tamamlandı. İki takım arasındaki son karşılaşmada PSG, Şubat 2026'da sahasında Marsilya'yı 5-0 mağlup etti. Ancak Marsilya, bir önceki sezon Stade Vélodrome'da oynanan mücadelede PSG'yi 1-0 yenerek rakibine karşı uzun süren galibiyet hasretine son vermişti.

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