Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında Milan, San Siro'da Lecce'yi konuk edecek. Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından yeniden Serie A'ya dönen Milan, taraftarı önünde galibiyet ararken son haftalarda dikkat çeken sonuçlar alan Lecce de zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Peki Milan - Lecce maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar...
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Milan - Lecce maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Milan, San Siro'da Lecce'yi ağırlayacak. 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Milan, Avrupa Ligi'nde aldığı yenilginin ardından ligde yeniden galibiyet ararken Lecce ise son haftalardaki çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki Milan - Lecce maçı canlı nasıl izlenir, Milan'ın son durumu ne, Lecce deplasmanda sürpriz yapabilecek mi? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...
MILAN - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Milan - Lecce maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
MILAN - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MILAN - LECCE MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
MILAN - LECCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmaya San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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