Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında Milan, San Siro'da Lecce'yi konuk edecek. Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından yeniden Serie A'ya dönen Milan, taraftarı önünde galibiyet ararken son haftalarda dikkat çeken sonuçlar alan Lecce de zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Peki Milan - Lecce maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar...