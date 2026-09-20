Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Avrupa'da NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek moral bulan Juventus, ligde yaşadığı puan kaybının ardından sahasında Atalanta karşısında galibiyet arıyor. Peki Juventus - Atalanta maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? İşte kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

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Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Juventus, Allianz Stadium'da Atalanta'yı konuk edecek. 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Juventus, Avrupa'da aldığı 5-0'lık NEC Nijmegen galibiyetinin ardından ligde yeniden üç puan almak isterken Atalanta da zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki Juventus - Atalanta maçı canlı nasıl izlenir, Juventus'un son durumu ne, Atalanta deplasmanda nasıl bir sonuç alacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Atalanta arasındaki Serie A 5. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Juventus'un sahası Allianz Stadium'da oynanacak. Juventus'un resmi maç programında karşılaşmanın İtalya yerel saatiyle 18.00'de başlayacağı açıklandı.

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Atalanta maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS AVRUPA GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Juventus, Serie A'da yaşadığı son puan kaybının ardından Avrupa'da farklı bir galibiyet aldı. İtalyan ekibi, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek taraftarının karşısına moralli çıkmayı başardı. Karşılaşmada Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani de gol atan isimler arasında yer aldı.

Bu sonuç, Juventus'un Atalanta karşılaşması öncesinde yeniden özgüven kazanması açısından önemli bir sonuç oldu. Siyah-beyazlı ekip, milli maç arasına girmeden önce Serie A'da üç puan alarak Avrupa galibiyetini ligde de sürdürmek istiyor.

JUVENTUS'UN HEDEFİ İÇ SAHADA GALİBİYET

Juventus, Atalanta karşısında Allianz Stadium avantajını kullanarak ligde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

İki takım arasındaki mücadele öncesinde Atalanta'nın resmi açıklamasında da karşılaşmanın Serie A'nın 5. haftasında, 20 Eylül Pazar günü Allianz Stadium'da oynanacağı belirtildi. Atalanta'nın kadrosunda 23 futbolcu bulunuyor.

Atalanta cephesinde ise teknik direktör Maurizio Sarri, Torino deplasmanında takımının yeniden puan kazanmasını istiyor. İtalyan ekibi, Juventus karşısında zorlu bir sınav verecek.

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