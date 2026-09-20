Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelede Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanına konuk olacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Mardin 1969 Spor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
Mardin 1969 Spor - Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Mardin 1969 Spor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırlayacak. Kayserispor'un zirve mücadelesini sürdürmek istediği karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Özellikle "Mardin 1969 Spor - Kayserispor maçı saat kaçta?", "Mardin 1969 Spor - Kayserispor maçı hangi kanalda?" ve "Mardin 1969 Spor Kayserispor canlı izle" aramaları gündemde. Peki Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
MARDİN 1969 SPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Mardin'deki 21 Kasım Şehir Stadı'nda futbolseverleri karşı karşıya getirecek. Güncel yayın akışında maçın başlangıç saati 20.00 olarak yer alıyor.
MARDİN 1969 SPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak.
MARDİN 1969 SPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MARDİN 1969 SPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET