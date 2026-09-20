Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelede Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanına konuk olacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Mardin 1969 Spor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...