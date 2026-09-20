CANLI | Antalyaspor-Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Antalyaspor - Vanspor FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde “Antalyaspor - Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Antalyaspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...