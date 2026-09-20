CANLI | Antalyaspor-Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Antalyaspor - Vanspor FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde “Antalyaspor - Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Antalyaspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...
Antalyaspor - Vanspor FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Antalyaspor - Vanspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor.
ANTALYASPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?
Antalyaspor - Vanspor FK maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
ANTALYASPOR - VANSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
ANTALYASPOR - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Vanspor FK maçı TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR 3 PUAN PEŞİNDE
Ev sahibi Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in geride kalan 7 haftasında 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Antalya ekibi hanesine yazdırdığı 9 puanla Vanspor FK karşısında sahaya çıkacak. Antalyaspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede 3 puan alarak üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Antalyaspor son olarak 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etmişti.
VANSPOR FK'NIN HEDEFİ DEPLASMANDA GALİBİYET
Artı Değer Vanspor FK ise Antalyaspor deplasmanında önemli bir sınava çıkacak. Van temsilcisi geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Takımın puanı ise aldığı 2 puanlık cezanın ardından 4 olarak kayıtlara geçti. Vanspor FK, Antalyaspor karşısında kazanarak ligde çıkış yakalamayı ve milli maç arasına moralli girmeyi amaçlıyor.
ANTALYASPOR - VANSPOR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Antalyaspor - Vanspor FK karşılaşması Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
ANTALYASPOR - VANSPOR FK MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN