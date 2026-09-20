Manchester City - Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'in 5. haftasında oynanacak Manchester City - Sunderland karşılaşması 20 Eylül Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı, takımların eksikleri ve muhtemel kadroları araştırılıyor. İşte Manchester City - Sunderland maçı canlı yayın bilgileri...

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Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Manchester City, sahasında Sunderland'ı konuk edecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Manchester City - Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. Manchester City ile Sunderland arasındaki mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS Türkiye'nin haftalık yayın programında Manchester City - Sunderland karşılaşması saat 16.00'da beIN SPORTS 3'te gösterilirken, aynı saatte Bournemouth - Liverpool ve Leeds United - Crystal Palace karşılaşmaları da farklı beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City - Sunderland maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Sunderland maçı Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Manchester City'nin sahası Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CITY, SUNDERLAND KARŞISINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Manchester City, Sunderland karşılaşmasına moralli çıkıyor. İngiliz ekibi hafta içinde EFL Kupası'nda Norwich City ile karşı karşıya gelirken, kadroda önemli rotasyon yapılmasına rağmen sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. City'nin Norwich City karşısında aldığı 5-0'lık galibiyette genç oyuncu Floyd Samba'nın performansı da öne çıktı. 17 yaşındaki futbolcu iki kez fileleri havalandırarak ilk resmi maçında dikkatleri üzerine çekti.

Manchester City, Premier Lig'de ise zirve yarışını sürdürüyor. Takım, Sunderland karşılaşmasıyla birlikte ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi ve sezonun ilk haftalarındaki başarılı görüntüsünü devam ettirmeyi hedefliyor.

MANCHESTER CITY'NİN SUNDERLAND KARŞISINDAKİ İÇ SAHA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester City'nin Sunderland'a karşı Etihad Stadyumu'nda oynadığı Premier Lig maçlarında dikkat çekici bir üstünlüğü bulunuyor. City, Sunderland ile sahasında oynadığı son 14 Premier Lig karşılaşmasının hiçbirini kaybetmedi. Bu maçların 12'sinden galibiyetle ayrılan Manchester temsilcisi, 2 karşılaşmada ise rakibiyle berabere kaldı.

Sunderland'ın Manchester City deplasmanındaki son Premier Lig galibiyeti ise Ocak 1998'de geldi. O dönem karşılaşmayı 1-0 kazanan Sunderland, daha sonraki lig ziyaretlerinde City karşısında aynı başarıyı tekrarlayamadı.

HAALAND İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Manchester City'nin gol yollarındaki en önemli silahı yine Erling Haaland olacak. Norveçli yıldız, Premier Lig'de karşılaştığı takımların büyük bölümüne karşı gol sevinci yaşarken Sunderland, Haaland'ın henüz gol atamadığı rakip olarak dikkat çekiyor.

Bu nedenle Manchester City - Sunderland karşılaşması Haaland açısından da ayrı bir önem taşıyor. Golcü oyuncunun Sunderland karşısındaki performansı maç öncesinde öne çıkan başlıklardan biri olarak gösteriliyor.

JEREMY DOKU OYNAYACAK MI?

Manchester City'de sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Jeremy Doku'nun durumu da karşılaşma öncesinde merak ediliyor. Doku, baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık altı maçtır takımından ayrı kalmıştı. Teknik direktör Enzo Maresca'nın açıklamalarında Belçikalı oyuncunun Sunderland karşısında oynama ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Ancak Doku'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Teknik ekibin oyuncunun fiziksel durumuna göre karar vermesi bekleniyor.

PHIL FODEN SUNDERLAND MAÇINDA YOK

Manchester City'nin önemli isimlerinden Phil Foden ise Manchester derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı üç maçlık cezanın ikinci maçını Sunderland karşısında çekecek. Bu nedenle Foden, Sunderland karşısında takımını yalnız bırakacak isimler arasında bulunuyor.

SUNDERLAND'DA EKSİKLER

Sunderland cephesinde de karşılaşma öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Habib Diarra uyluk sakatlığı, Romaine Mundle ise diz problemi nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Arsenal karşılaşmasında kırmızı kart gören Reinildo Mandava da cezası nedeniyle Manchester City karşısında görev yapamayacak.

Omar Alderete'nin ise hafta içinde yaşadığı kas problemi nedeniyle durumu maç öncesinde değerlendirilecek. Alderete'nin forma giyememesi halinde Daniel Ballard'ın savunmada görev yapması bekleniyor.

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