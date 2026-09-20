Leeds United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de gözler Elland Road'a çevrildi! Sezona namağlup başlayan ve Newcastle United'ı 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Leeds United, Crystal Palace karşısında serisini sürdürmek istiyor. Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başlayan Palace ise ligde kötü gidişata son vermenin peşinde.

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Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 5. hafta karşılaşmasında Leeds United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Sezona namağlup başlayan Leeds United, taraftarı önünde Crystal Palace karşısında üç puan ararken, Palace ise ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından deplasmanda çıkış arayacak. Peki Leeds United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?

LEEDS UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Leeds United - Crystal Palace maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

LEEDS UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

LEEDS UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United - Crystal Palace maçı beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.

LEEDS UNITED SEZONA NAMAĞLUP BAŞLADI

Leeds United, Premier Lig'in ilk dört haftasında yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Daniel Farke'nin öğrencileri, bu performansıyla sezonun erken bölümünde üst sıralarda kendisine yer buldu. Leeds United, son olarak sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. EFL Kupası'nda Chelsea karşısında alınan 6-3'lük yenilginin ardından gelen bu farklı galibiyet, takımın moralini de yükseltti.

Leeds'in son dönemdeki performansı da dikkat çekiyor. Takım, son 13 lig maçında yalnızca bir kez mağlubiyet yaşarken bu süreçte 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

DOMINIC CALVERT-LEWIN GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Leeds United'ın hücum hattında ise Dominic Calvert-Lewin öne çıkan isimlerden biri oldu. İngiliz forvet, Newcastle United karşısında da golünü kaydederek takımının 4-1'lik galibiyetinde rol oynadı. Calvert-Lewin'in performansı milli takım düzeyinde de karşılık buldu. Tecrübeli golcü, İngiltere Milli Takımı'nın kadrosuna yeniden dahil edildi. Leeds United, Elland Road'da da etkili bir görüntü çiziyor. Takım, sahasındaki son beş maçın tamamında gol atmayı başardı ve bu karşılaşmalarda toplam 12 gol kaydetti.

CRYSTAL PALACE LİGDE İSTEDİĞİ BAŞLANGICI YAPAMADI

Crystal Palace ise Premier Lig'de sezonun ilk dört haftasında yalnızca 3 puan toplayabildi. Palace'ın ligdeki tek galibiyeti Fulham karşısında gelirken, takım Everton, Manchester City ve Ipswich Town karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Crystal Palace, geçtiğimiz hafta sonu Ipswich Town karşısında 3-2'lik yenilgi yaşadı. Karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Palace, skoru eşitlemeyi başarsa da 90. dakikada Zian Flemming'in golüne engel olamadı. Ancak İngiliz ekibi Avrupa Ligi'nde moral buldu. Crystal Palace, turnuvadaki ilk maçında Lech Poznan'ı 4-0 mağlup ederek Avrupa macerasına farklı bir galibiyetle başladı.

CRYSTAL PALACE'IN SAVUNMASI ALARM VERİYOR

Palace'ın Premier Lig'deki en önemli sorunlarından biri ise savunma performansı olarak öne çıkıyor. Takım, ligin ilk bölümünde 11 gol yiyerek savunmada sıkıntı yaşadı. Crystal Palace ayrıca rakiplerinin kaleyi bulan şutlarına karşı da oldukça fazla pozisyon verdi.

Eagles, son 10 lig maçının tamamında en az iki gol yedi. Palace, Leeds United deplasmanında uzun süren bu seriyi sonlandırmak ve kalesini gole kapatmak istiyor.

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