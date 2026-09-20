Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Liverpool maçını takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de heyecan Bournemouth - Liverpool maçıyla devam ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, eski takımı Bournemouth'a konuk olurken, iki ekip de milli ara öncesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Bournemouth - Liverpool maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Liverpool maçı beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇINDA İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth deplasmanında üç puan arayacak. Andoni Iraola, sezon başında Liverpool'un başına geçmesinin ardından ilk kez eski kulübü Bournemouth'a rakip olacak. Liverpool'un resmi sitesi de Iraola'nın pazar günü eski takımına karşı sahaya çıkacağını ve karşılaşmanın uluslararası ara öncesindeki son Premier Lig maçı olduğunu duyurdu.

Bournemouth ise Premier Lig'de sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları alamadı. Takım, Manchester City karşısındaki mağlubiyetin ardından Everton, Newcastle United ve Brentford ile berabere kaldı. Buna karşın Bournemouth, hafta içinde Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı.

Bournemouth, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa macerasına üç puanla başladı. Bu karşılaşmanın ardından takımın Premier Lig'de Liverpool karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu oldu.

IRAOLA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Karşılaşmanın en dikkat çekici hikayelerinden biri Andoni Iraola olacak. Bournemouth'u daha önce çalıştıran İspanyol teknik adam, bu kez Liverpool'un başında Vitality Stadyumu'na çıkacak.

Iraola döneminde Bournemouth, Premier Lig'de mücadele gücü yüksek ve agresif oyun anlayışıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise İspanyol teknik adam, eski takımına karşı Liverpool'un başında üç puan arayacak.

Liverpool'da teknik direktör değişikliğinin ardından takımın hücum ve savunma organizasyonunda değişimler yaşanırken, orta saha performansı da sezonun erken bölümünde tartışılan konular arasında bulunuyor.

BOURNEMOUTH SAHASINDA LIVERPOOL'A KARŞI NE YAPACAK?

Bournemouth'un Vitality Stadyumu'ndaki performansı da karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Takım, bu sezon kendi sahasında tüm kulvarlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.

Liverpool ise Bournemouth ile oynadığı son karşılaşmalarda genel olarak üstün sonuçlar aldı. Ancak iki takımın son dönem buluşmalarından birinde Bournemouth, Vitality Stadyumu'nda Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.

Dolayısıyla pazar günü oynanacak mücadele, hem Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola'nın eski takımına dönüşü hem de Bournemouth'un iç sahadaki performansı açısından dikkat çekiyor.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)