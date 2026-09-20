Fulham - Manchester United maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Premier Lig'in 5. haftasında Craven Cottage'da oynanacak mücadelede Manchester United, deplasmanda Fulham karşısında galibiyet arayacak. Peki Fulham - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç ne zaman ve nasıl canlı izlenir? İşte karşılaşmanın tüm yayın bilgileri...

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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Craven Cottage'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle "Fulham - Manchester United maçı saat kaçta?", "Fulham - Manchester United maçı hangi kanalda?" ve "Fulham Manchester United canlı izle" aramaları öne çıkıyor. Peki Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar...

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Fulham ile Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü Londra'daki Craven Cottage'da oynanacak.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Fulham - Manchester United karşılaşması Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham - Manchester United maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED'DA KRİTİK SINAV

Manchester United, Fulham deplasmanına hafta içinde Brighton & Hove Albion karşısında aldığı 3-2'lik EFL Cup mağlubiyetinin ardından çıkacak.

Michael Carrick'in ekibi, Brighton karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kaybetti. Manchester United açısından bu sonuç, Manchester City karşısında alınan yenilginin ardından gelen ikinci kayıp oldu. Sky Sports'un maç öncesi değerlendirmesinde United'ın Premier Lig'de dört maç sonunda 4 puanda ve 13. sırada bulunduğu belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar, Fulham karşısında hem deplasmanda kazanmak hem de kötü gidişatın önüne geçmek istiyor.

FULHAM'IN SON DURUMU

Ev sahibi Fulham ise Premier Lig'de sezonun ilk dört haftasında galibiyet alamadı. Londra ekibi ilk üç maçını kaybederken, geçtiğimiz hafta Liverpool deplasmanında aldığı beraberlikle ilk puanını elde etti.

Fulham, hafta içinde oynanan EFL Cup karşılaşmasında ise West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek tur atladı. Bu sonuç, Manchester United karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibe moral verdi.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇINDA SON DURUM

Manchester United'ın ligdeki performansı kadar deplasman karnesi de karşılaşmanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı Şeytanlar, sezonun ilk haftalarında deplasmanda Hull City ile 2-0, Everton ile ise 2-2 berabere kaldı. Kullanıcının paylaştığı maç öncesi analizde de United'ın sezonun ilk üç deplasmanında galibiyet alamama ihtimaline dikkat çekiliyor.

İki takım geçen sezon Craven Cottage'da 1-1 berabere kalmış, Old Trafford'daki karşılaşmayı ise Manchester United 3-2 kazanmıştı.

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