La Liga'da gözler Madrid derbisine çevrildi. Atlético Madrid ile Real Madrid, 20 Eylül Pazar günü Riyadh Air Metropolitano'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler dev mücadele öncesinde “Atlético Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Madrid derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm yayın bilgileri...

Atletico Madrid - Real Madrid maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı Madrid derbisiyle devam ediyor. Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Sezonun önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle "Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta?", "Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda?" ve "Atletico Madrid Real Madrid canlı izle" aramaları öne çıkıyor. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Madrid derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen tüm detaylar...

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Atlético Madrid ile Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Madrid derbisi 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Atlético Madrid - Real Madrid karşılaşması Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak.

ATLETİCO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atlético Madrid - Real Madrid maçı Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MADRID DERBİSİ ÖNCESİ ATLETICO MADRID

Diego Simeone yönetimindeki Atlético Madrid, La Liga'da sezonun ilk bölümünde istikrarlı bir görüntü ortaya koymaya çalışıyor. Kullanıcı tarafından paylaşılan maç öncesi verilere göre kırmızı-beyazlılar geride kalan altı lig maçında dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Atletico Madrid, Eylül ayının başında Athletic Bilbao'ya 3-0 mağlup olduktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a Anfield'da 2-1 kaybetti. Simeone'nin ekibi daha sonra toparlanarak Real Sociedad'ı 3-0, Osasuna'yı ise 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Atlético Madrid, Real Madrid karşısında kendi sahasında önemli bir sınava çıkacak.

REAL MADRID DERBİYE NASIL GELİYOR?

Real Madrid ise La Liga'da 15 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Carlo Ancelotti döneminin ardından teknik direktörlük koltuğunda Jose Mourinho'nun bulunduğu Real Madrid, sezonun ilk bölümünde puan kaybı yaşasa da son haftalarda yeniden galibiyet serisi yakaladı.

Real Madrid, sezonun ilk maçlarından birinde Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Bunun ardından Inter karşısında Şampiyonlar Ligi galibiyeti alan eflatun-beyazlılar, La Liga'da Rayo Vallecano ve Elche karşısında da üç puan elde etti.

Elche karşısında 3-2 kazanan Real Madrid, maçın son bölümünde galibiyet golünü buldu. Böylece Madrid ekibi derbi öncesinde puan tablosunun üst sıralarındaki yerini korudu.

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