CANLI | OFI Crete-Hoffenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. OFI Crete - Hoffenheim maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Pankritio Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

OFI Crete - Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayınız!

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması heyecanı başladı. İlk hafta karşılaşmalarından birinde OFI Crete ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok merak ettiği konulardan biri de yayın bilgisi oldu. Karşılaşmaya Pankritio Stadyumu ev sahipliği yapacak. OFI Crete - Hoffenheim maçına dair detaylar A Spor'da!

OFI CRETE - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN?

OFI Crete - Hoffenheim maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

OFI CRETE - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

OFI CRETE - HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

OFI Crete - Hoffenheim karşılaşması tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

OFI CRETE - HOFFENHEIM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Pankritio Stadyumu'nda oynanacak.

OFI CRETE - HOFFENHEIM MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

OFI CRETE'NİN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

Christos Kontis yönetimindeki OFI, Hoffenheim karşılaşmasına oldukça iyi bir form grafiğiyle geliyor. Yunanistan temsilcisi son maçında deplasmanda Olympiacos'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte OFI'nin son dört maçında kalesini gole kapattığı görülüyor. Sky Sports'un güncel form verilerinde de OFI'nin son dönemdeki sonuçları arasında Olympiacos karşısındaki 1-0'lık galibiyet, Kifisia karşısındaki 2-0'lık galibiyet ve CSKA Sofia'ya karşı alınan iki 2-0'lık sonuç yer alıyor. OFI ayrıca bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı iki play-off karşılaşmasında da CSKA Sofia'ya gol şansı vermedi.

HOFFENHEIM AVRUPA LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ise Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında deplasmanda sahne alacak. Alman ekibi son maçında Stuttgart'ı 2-1 mağlup ederek OFI karşılaşması öncesinde moral kazandı. Ancak öncesindeki iki Bundesliga maçında Borussia Dortmund ve Köln'e karşı 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Hoffenheim'ın Avrupa Ligi fikstüründe OFI Crete'nin ardından Beşiktaş, Lyon, Crystal Palace, Sturm Graz, Anderlecht, Olympiacos ve Ferencvaros maçları bulunuyor.