İspanya La Liga'da 6. hafta heyecanı Real Betis - Getafe karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona etkili bir başlangıç yapan Real Betis, sahasında Getafe'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Real Betis - Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Benito Villamarín'de oynanacak mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Betis - Getafe maçını takip etmek için tıklayınız...

Real Betis - Getafe maçı izle! La Liga'da 2026-2027 sezonunun 6. hafta mücadelesinde Real Betis ile Getafe karşı karşıya gelecek. Real Betis'in resmi maç programına göre karşılaşma 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bu saat İspanya yerel saati. Türkiye'de ise mücadele 20.00'de başlayacak. Mücadele Sevilla'daki Benito Villamarín Stadı'nda oynanacak. Real Betis - Getafe maçına dair detaylar haberimizde...

REAL BETIS - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

REAL BETIS - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - Getafe maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Sevilla'daki Benito Villamarín Stadı'nda oynanacak.

REAL BETIS SEZONA NASIL BAŞLADI?

Real Betis, La Liga'nın ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Real Betis'in resmi sitesindeki güncel tabloda takım 5 maç sonunda 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Manuel Pellegrini'nin ekibi ligde şu ana kadar 7 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Real Betis ayrıca Avrupa arenasında da mücadele ediyor. Takım, sezon başında Lille karşısında oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını 3-2 kazanmıştı.

GETAFE'NİN LİGDEKİ DURUMU

Getafe ise ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi bu sonuçlarla 5 puan topladı ve güncel tabloda 15. sırada yer alıyor. Getafe'nin ilk 5 haftadaki gol performansı da dikkat çekiyor. İspanyol ekibi rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü. Bu nedenle Real Betis karşısında deplasmanda alınacak puanlar, Getafe'nin sezon başlangıcını toparlaması açısından önem taşıyor.

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