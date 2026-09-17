Konya Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek proje: Özel öğrencilere özel destek

Türkiye’ye örnek bir projeyi daha hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Konya merkez ve ilçelerde 120 okulda öğrenim gören 2 bin 135 özel öğrenciye özel eğitim materyalleri ulaştırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi.

Programda özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Akın, Başkan Altay, Genel Müdür Otrar ve protokol üyeleri, eğitim setlerini öğrencilere dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

"HAYATIN HER ANINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatını hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte şehrimizdeki 120 okulumuza materyallerin dağıtımını gerçekleştirdik. 97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU İŞ BİRLİĞİNİN NE KADAR GÜZEL SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNE AİT ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU"

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu. Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında. Birinin hayatını değiştirmek sadece kendisininkini değil, ondan sonraki bütün insanların hayatını değiştirmekle eşdeğer. Biz bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında kendilerine ve belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güçlü iş birlikleriyle özel eğitime olan desteklerinin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"BU MATERYALLERİN KULLANIMI VE ÇOCUKLARIMIZIN HİZMETİNE SUNULMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Konya Valisi İbrahim Akın, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın katkıları, valiliğimizin koordinasyonu ile bu temin edilen malzemeleri bugün öğrencilerimize ulaştırdık. Özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılımları ve kendi kendilerine hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bu materyallerin kullanımı ve onların hizmetine sunulması çok önemli. Bu okulda verilen hizmetler özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın anne babaları için son derece kıymetli. Bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Türkiye'ye örnek protokol kapsamında, Konya il merkezi ve ilçelerdeki 120 okulda öğrenim gören 2 bin 135 özel eğitim öğrencisine yönelik toplam 97 koli eğitim materyali temin edilerek okullara ulaştırıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, programın ardından Karatay Birol Polat İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle de bir araya geldi.