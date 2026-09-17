Süper Loto'da 17 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak çekiliş için heyecan başladı. “Süper Loto açıklandı mı?”, “17 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar neler?” ve “Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?” soruları gündemde. 112. çekilişin ardından kazandıran 6 numara ve ikramiye bilgileri haberimizde...

Süper Loto'nun 17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekilişi henüz yapılmadı. 17 Eylül tarihli çekiliş, Süper Loto'nun 112. çekilişi olacak. Resmi Milli Piyango Online sayfasında da 17 Eylül çekilişi için büyük ikramiye ve çekiliş bilgileri yer alıyor. Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saati ise 21.30 olarak belirtiliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçların resmi sisteme aktarılmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı netleşecek. İşte, Süper Loto kazandıran numaralar...

17 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

17 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar açıklandı.

17 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

10-16-30-38-50-59



SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

17 Eylül çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı 477 milyon 699 bin 876 TL olarak Milli Piyango Online'ın resmi Süper Loto sayfasında gösteriliyor.

Bir önceki çekiliş olan 15 Eylül 2026 Salı günündeki Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 492,3 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte çıkan numaralar 2, 23, 33, 43, 44 ve 47 oldu.

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

2 - 23 - 33 - 43 - 44 - 47

Bu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Süper Loto sonuçları çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Milli Piyango Online'ın resmi sonuçlar sayfasında Süper Loto sonuçlarının yanı sıra diğer şans oyunlarının çekiliş sonuçları da yer alıyor. Süper Loto sonuçları açıklandığında kupon sahipleri çekilişte çıkan numaraları kontrol ederek kaç bilen kategorisinde ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

SÜPER LOTO NASIL SORGULANIR?

Süper Loto çekilişi tamamlandıktan sonra kupon sahipleri resmi sonuç ekranı üzerinden çekiliş tarihini kontrol edebilir. Kazandıran numaralar açıklandıktan sonra kupondaki sayılarla çekiliş sonucunu karşılaştırmak mümkün. İkramiye bilgileri de sonuç ekranında kategori bazında yayımlanıyor. Süper Loto'da 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerinde ikramiye bulunuyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

17 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinin 21.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor.