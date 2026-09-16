La Liga'da 6. hafta heyecanı devam ediyor. Levante sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken Athletic Bilbao ise üst üste aldığı galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Levante - Athletic Bilbao maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

Levante-Athletic Bilbao maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 6. hafta karşılaşmaları kapsamında Levante ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Levante, La Liga'nın ilk 5 haftasında istediği sonuçları tam olarak alamadı. Geride kalan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekip 5 puan topladı. Athletic Bilbao ise ilk 5 hafta sonunda Levante'ye göre daha iyi bir puan tablosuna sahip. Bask ekibi geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 7 puan toplayan Athletic Bilbao, LaLiga'nın güncel sıralamasında 9. basamakta bulunuyor. Takımın 5 maç sonunda 7 golü ve 6 gol yediği görülüyor. Athletic Bilbao sezona Sevilla ve Barcelona karşısında aldığı üst üste iki mağlubiyetle başladı. Ancak Edin Terzic'in öğrencileri daha sonra toparlanarak Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti. Peki, Levante-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? Levante-Athletic Bilbao maçına dair detaylar haberimizde...

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Levante - Athletic Bilbao maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma La Liga'nın 6. haftasında yapılacak.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. İspanya'daki başlama saati ise 21.30 olarak açıklandı.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante - Athletic Bilbao karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Valencia'daki Estadi Ciutat de Valencia'da oynanacak.

LEVANTE KAÇINCI SIRADA?

LaLiga'nın güncel verilerine göre Levante, 5 maç sonunda 5 puanla 14. sırada bulunuyor.

ATHLETIC BILBAO KAÇINCI SIRADA?

Athletic Bilbao, geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla 9. sırada yer alıyor.

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