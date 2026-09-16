La Liga'da sezona müthiş bir başlangıç yapan Barcelona, 6. hafta mücadelesinde Racing Santander'ı sahasında konuk edecek. İlk 5 maçını kazanarak 15 puanla liderlik koltuğunda bulunan Hansi Flick'in ekibi, yeni yükselen Racing Santander karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Barcelona - Racing Santander maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

Barcelona - Racing Santander maçını takip etmek için tıklayınız...

Barcelona ile Racing Santander geçmişte çok sayıda karşılaşmada karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette Barcelona'nın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Verilen tarihsel istatistiklere göre iki ekip tüm kulvarlarda 101 kez karşılaşırken Barcelona 63 galibiyet aldı. Racing Santander ise 17 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Racing Santander'ın Barcelona karşısındaki son galibiyetinin Ocak 2004'te gelmiş olması da dikkat çekiyor. İki takımın son sekiz karşılaşmasında ise Barcelona'nın üstünlüğü bulunuyor. Barcelona - Racing Santander maçına dair detaylar haberimizde...

BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona - Racing Santander maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Racing Santander karşılaşması S Sport, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Spotify Camp Nou'da oynanacak.

BARCELONA'NIN LA LİGA'DA KAÇ PUANI VAR?

Barcelona, maç öncesinde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak 15 puanla lider durumda bulunuyor.

RACING SANTANDER'İN KAÇ PUANI VAR?

Racing Santander, 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 10. sırada bulunuyor.

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