Deportivo La Coruna - Sevilla maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. La Liga 6. hafta mücadelesinin başlama saati ve yayın bilgisi belli oldu. İşte Deportivo - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları.

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Deportivo La Coruna ile Sevilla, La Liga'nın 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Deportivo ile Sevilla uzun yıllar La Liga'da karşı karşıya geldi. İki takımın son dönem rekabetinde ise Sevilla'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Taraflar en son 2017-18 sezonunda La Liga'da karşılaştı. Nisan 2018'de oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Deportivo, Sevilla karşısında son galibiyetini Ocak 2010'da elde etti. Bu nedenle 16 Eylül'deki karşılaşma, ev sahibi ekip açısından geçmişteki kötü seriye son verme fırsatı da taşıyor.

DEPORTIVO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

Deportivo La Coruna - Sevilla maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

DEPORTIVO LA CORUNA - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olacak.

DEPORTIVO LA CORUNA - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo La Coruna - Sevilla maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO LA CORUNA - SEVILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İspanya'nın A Coruna kentindeki Estadio ABANCA-RIAZOR'da oynanacak. LaLiga ve A Coruna Belediyesi karşılaşmanın 16 Eylül'de Riazor'da oynanacağını doğruluyor.

DEPORTIVO LA CORUNA YENİLGİSİZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

La Liga'ya geri dönen Deportivo La Coruna, sezonun ilk beş haftasında yenilgi yüzü görmedi. Antonio Hidalgo yönetimindeki Deportivo, ilk beş maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. LaLiga'nın resmi verilerinde Deportivo'nun bu süreçte 9 gol attığı ve kalesinde 6 gol gördüğü belirtiliyor.

Mavi-beyazlı ekip son üç lig maçında ise 7 puan topladı. Deportivo, Valencia'yı 3-1 ve Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup ederken son olarak Getafe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Deportivo, La Liga'da üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

SEVILLA DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Sevilla da sezona güçlü başlayan ekipler arasında bulunuyor. Luis García Plaza'nın takımı ilk beş haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

Sevilla bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Takım son lig maçında Valencia'yı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Andaluz ekibi, Deportivo deplasmanında da galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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