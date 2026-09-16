Atletico Madrid - Osasuna maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. La Liga 6. hafta mücadelesinin saat ve yayın bilgisi belli oldu. İşte Atletico Madrid - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımının sezonun bu bölümünde yakalayacağı form grafiğini yükseltmek istiyor. Real Sociedad karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Osasuna karşısında da 3 puan hedefleniyor. Öte yandan Osasuna cephesi ise güçlü rakibi karşısında savunma disiplinini koruyarak puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor. İşte Atletico Madrid - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid - Osasuna maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Osasuna karşılaşmasının başlama saati 20.00 olacak.

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 6. haftasındaki Atletico Madrid - Osasuna mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID, OSASUNA KARŞISINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Osasuna karşılaşmasına ligde üst üste ikinci galibiyetini almak amacıyla çıkacak. Madrid ekibi, sezonun ilk haftalarında istediği istikrarı yakalamaya çalışırken son maçında Real Sociedad karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral buldu.

Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında uzun süre gol bulamadı ancak karşılaşmanın son bölümünde etkili oldu. 84. dakikada gelen golün ardından farkı artıran Madrid temsilcisi, mücadeleyi 3-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyet, Simeone'nin öğrencileri açısından zorlu fikstür öncesinde de önem taşıyor. Atletico Madrid, Osasuna karşılaşmasının ardından hafta sonunda Real Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde sahaya çıkacak. Real Madrid derbisinin 20 Eylül Pazar günü Riyadh Air Metropolitano'da oynanacağı ve TSİ 17.15'te başlayacağı bildirildi.

OSASUNA'DA HEDEF ZORLU DEPLASMANDAN PUANLA DÖNMEK

Osasuna ise Atletico Madrid deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Luis Miguel Ramis'in çalıştırdığı takım, Atletico karşılaşması öncesinde üst üste iki yenilgi aldı.

İspanyol ekibi son olarak Espanyol karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmadan önce ise Alaves'e karşı 5-2'lik bir yenilgi yaşandı.

Osasuna açısından Atletico Madrid deplasmanı, hem puan tablosundaki konumunu güçlendirmek hem de kötü sonuçların ardından yeniden çıkış yakalamak açısından önem taşıyor.

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