Süper Loto'da 15 Eylül 2026 Salı günü çekiliş heyecanı yaşandı. Kupon sahipleri "15 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri, 6 bilen oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

Süper Loto'da 15 Eylül 2026 Salı günü çekiliş heyecanı yaşandı. Kuponlarını dolduran vatandaşlar, çekiliş öncesinde "15 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto kazanan numaralar hangileri?" ve "6 bilen oldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra belirlenen 6 numara ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayınlıyor. İşte Süper Loto kazanan numaralar...

15 Eylül Süper Loto kazanan numaraları:

2 - 23 - 33 - 43 - 44 - 47

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto, haftada üç gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Çekilişlerde 1 ile 60 arasındaki numaralar arasından 6 sayı belirleniyor. 15 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarını resmi sonuç ekranından kontrol edebilecek.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

15 Eylül çekilişinin büyük ikramiyesi 492,3 milyon Türk Lirası.

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto kuponunun kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi Süper Loto sonuç ekranından kontrol edebilir.

Resmi sonuç ekranında çekiliş numarası, kazanan numaralar ve kategorilere göre ikramiye bilgileri yayımlanıyor. Kupon sahipleri, açıklanan 6 numarayı kuponlarındaki seçimlerle karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Süper Loto sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor. Çekilişler ayrıca Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralarla birlikte 6, 5, 4, 3 ve 2 bilenlerin sayısı ile ikramiye tutarları da netleşiyor.