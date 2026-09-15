CANLI | Rayo Vallecano - Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'daki Rayo Vallecano - Espanyol maçının yayın saati, kanalı ve stadyumu belli oldu. İşte 15 Eylül 2026 Rayo Vallecano - Espanyol maçı canlı yayın bilgileri.

Rayo Vallecano - Espanyol maçını takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Ligin 6. haftasında oynanacak mücadelede Rayo Vallecano, Real Madrid karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından sahasında Espanyol karşısında galibiyet arayacak. Espanyol ise son maçındaki 2-0'lık galibiyetin ardından yükselişini sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Rayo Vallecano - Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...

RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

RAYO VALLECANO - ESPANYOL HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO'DA HEDEF REAKSİYON

Rayo Vallecano, hafta sonunda Real Madrid karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Rayo, La Liga'da geride kalan beş maçta 4 puanda kaldı. Rayo'nun sezon başlangıcındaki en dikkat çekici problemlerinden biri ise savunması oldu. İspanyol ekibi ilk beş lig maçında 14 gol gördü.

Benat San Jose'nin öğrencileri, Espanyol karşısında kazanarak hem puan tablosunda yükselmek hem de Real Madrid yenilgisinin ardından moral kazanmak istiyor.

ESPANYOL FORMDA

Espanyol ise karşılaşmaya Rayo Vallecano'ya göre daha moralli çıkıyor. Ligde aldığı sonuçlarla üst sıralara yaklaşan konuk ekip, deplasmanda kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

İki takım arasındaki mücadele bu nedenle hem Rayo Vallecano'nun toparlanma arayışı hem de Espanyol'un yükselişini sürdürme hedefi açısından önem taşıyor.

RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rayo Vallecano'nun kendi sahası Vallecas'taki yaşanan sorunlar nedeniyle karşılaşma Leganés'teki Estadio Municipal de Butarque'da oynanacak. Karşılaşmanın bu stadyumda oynanacağı güncel maç bilgileriyle doğrulanıyor.

RAYO VALLECANO - ESPANYOL MAÇI CANLI TAKİP ET