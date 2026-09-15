15 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları belli oldu. İşte 15 Eylül güncel altın fiyatları ve son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içinde gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlarını etkiliyor. Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 6.722,12 TL satış, çeyrek altın 10.990,67 TL satış, yarım altın ise 21.981,35 TL satış seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar saat 00.39 itibarıyla güncellenen verileri gösteriyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.775,79 ₺



GRAM ALTIN SATIŞ: 6.776,69 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 15 EYLÜL 2026

◼ABD Doları: 48,61 (Alış) - 48,62 (Satış)

◼EURO: 56,28 (Alış) - 56,34 (Satış)

◼STERLİN: 65,70 (Alış) - 65,73 (Satış)

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının gelecekteki yönü konusunda kesin bir tahmin yapmak mümkün değil. Küresel faiz politikaları, doların değeri, ons altın hareketi ve jeopolitik gelişmeler fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında.

Özellikle Fed'in faiz kararları ve ABD ekonomisine ilişkin yeni veriler, önümüzdeki dönemde altın fiyatları açısından yakından takip edilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının belirlenmesinde ons altın fiyatı, döviz kurları ve özellikle dolar/TL hareketleri önemli rol oynuyor. Bunun yanında iç piyasada kuyumcuların uyguladığı alış-satış makası, fiziki altın talebi ve ürünün niteliği de fiyatların farklılaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle aynı gün içerisinde dahi farklı kaynaklarda gram, çeyrek veya yarım altın için birbirinden farklı alış ve satış rakamları görülebilir. Özellikle "altın ne kadar?" sorusunun yanıtı verilirken alış ve satış fiyatının birbirinden ayrılması gerekiyor. Alış fiyatı, kuyumcunun vatandaştan altını satın aldığı fiyatı; satış fiyatı ise vatandaşın altın alırken ödediği fiyatı ifade ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL 2026

▶Gram Altın Alış: 6.774,38 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.775,20 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.996,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.068,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 22.011,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 22.120,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 43.331,22 ₺

▶Tam Altın Satış: 44.184,57 ₺

▶Ata Altın Alış: 44.685,32 ₺

▶Ata Altın Satış: 45.810,99 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.163,44 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.344,07 ₺

▶Gümüş Alış: 100,067 ₺

▶Gümüş Satış: 100,161 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Eylül Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.