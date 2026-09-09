Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Al-Nassr, sahasında ligin alt sıralarında bulunan Abha'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Al-Nassr - Abha maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

Al-Nassr - Abha maçını takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Al-Nassr, sahasında Abha ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler özellikle "Al-Nassr - Abha maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Al-Nassr, sezonun ilk beş lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Abha ise ilk beş karşılaşmasında galibiyet elde edemedi; 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 1 puanda kaldı. Güncel tabloda Al-Nassr üst sıralarda yer alırken Abha son sırada bulunuyor. Al-Nassr, son lig maçında Al-Ittihad deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla sezonun ligdeki ilk yenilgisini aldı. Abha ise son maçında Al-Ettifaq'a 1-0 mağlup oldu. Peki, Al-Nassr - Abha maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

AL-NASSR - ABHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Nassr - Abha maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

AL-NASSR - ABHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de HT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

AL-NASSR - ABHA MAÇI NE ZAMAN?

Al-Nassr - Abha karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

AL-NASSR - ABHA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Al-Nassr'ın Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanacak.

AL-NASSR - ABHA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr muhtemel 11: Al-Aqidi, Boushal, Simakan, Al-Amri, Al-Najdi, Yahya, Angelo Gabriel, Costa, Mane, Ronaldo, Felix

Abha muhtemel 11: Leon, Aljohani, Hindi, Gaari, Al-Zaid, Al-Qahtani, Al-Ghamdi, Al-Fahad, Fekir, Gory, Batshuayi