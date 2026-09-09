CANLI | Al-Fateh - Diriyah Club maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Ligi'nde 6. hafta heyecanı Al-Fateh - Diriyah Club karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Al-Fateh - Diriyah Club maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2026 tarihli karşılaşmanın tüm detayları...