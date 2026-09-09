CANLI | Al-Fateh - Diriyah Club maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Pro Ligi'nde 6. hafta heyecanı Al-Fateh - Diriyah Club karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Al-Fateh - Diriyah Club maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2026 tarihli karşılaşmanın tüm detayları...
Al-Fateh - Diriyah Club maçını takip etmek için tıklayın!
Suudi Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Al-Fateh ile Diriyah Club karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Al-Fateh - Diriyah Club maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Ligde ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan Al-Fateh, 5 maç sonunda 3 puanda bulunuyor. Diriyah Club ise aynı süreçte 7 puan topladı. Güncel puan tablosunda Diriyah Club 10. sırada, Al-Fateh ise 16. sırada yer alıyor. Diriyah Club, Al-Fateh karşılaşması öncesindeki son lig maçında Al-Qadsiah'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Takım bundan önce Al-Ettifaq deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Al-Fateh - Diriyah Club maçına dair tüm bilgiler haberimizde...
AL-FATEH - DIRIYAH CLUB MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Fateh - Diriyah Club maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.
AL-FATEH - DIRIYAH CLUB MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı konusunda kesinleşmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.
AL-FATEH - DIRIYAH CLUB MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.
AL-FATEH - DIRIYAH CLUB MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Al-Fateh Club Stadium'da, Al-Hofuf kentinde oynanacak.
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