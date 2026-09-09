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CANLI | Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Kholood ile Al-Shabab karşı karşıya geliyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

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CANLI | Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Kholood - Al-Shabab maçını takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Al-Kholood ile Al-Shabab karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler özellikle "Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma Al-Hazem Club Stadium'da oynanacak. Al-Kholood - Al-Shabab maçı detayları haberimizde...

AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Kholood - Al-Shabab maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.55'te başlayacak.

AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de doğrulanmış bir yayıncısı bulunmuyor.

AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Al-Kholood - Al-Shabab karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Suudi Arabistan'ın Ar Rass kentindeki Al-Hazem Club Stadium'da oynanacak.

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