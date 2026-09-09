CANLI | Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Kholood ile Al-Shabab karşı karşıya geliyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
Al-Kholood - Al-Shabab maçını takip etmek için tıklayınız...
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Al-Kholood ile Al-Shabab karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler özellikle "Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma Al-Hazem Club Stadium'da oynanacak. Al-Kholood - Al-Shabab maçı detayları haberimizde...
AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Kholood - Al-Shabab maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.55'te başlayacak.
AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Türkiye'de doğrulanmış bir yayıncısı bulunmuyor.
AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI NE ZAMAN?
Al-Kholood - Al-Shabab karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.
AL-KHOLOOD - AL-SHABAB MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Suudi Arabistan'ın Ar Rass kentindeki Al-Hazem Club Stadium'da oynanacak.
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