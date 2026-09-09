CANLI | Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Kholood ile Al-Shabab karşı karşıya geliyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki Al-Kholood - Al-Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...