Casper ve Excalibur Cihazlarda 1 Saatte Servis Hangi Ürünleri Kapsar?

Casper 1 Saatte Servis yalnızca notebook bilgisayarlarla sınırlı bir hizmet değil. Belirlenen noktalarda Casper ve Excalibur markalı notebook, gaming laptop, masaüstü, gaming masaüstü, All In One bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve monitörler uygunluk durumuna göre kabul edilebiliyor. Özellikle oyun bilgisayarını düzenli kullananlar için önemli ayrım şu: ürün grubunun hizmet kapsamında olması, her arızanın bir saat içinde tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

Gaming laptoplar hızlı servise alınabilir mi?

Excalibur gaming laptoplar belirlenen 1 Saatte Servis noktalarında kabul edilen ürün grupları arasında yer alır. Cihaz teslim edildiğinde fiziksel durum ve arıza belirtisi değerlendirilir, ardından gerekli testler yapılır.

Örneğin basit ve hızlı doğrulanabilen bir sorun kısa akışa uygun olabilirken, uzun süre yük testi gerektiren performans veya sıcaklık şikâyetleri daha fazla zaman isteyebilir.

Masaüstü ve gaming masaüstü için süreç farklı mı?

Masaüstü bilgisayarlar ve gaming masaüstü sistemler de kapsamdaki ürün grupları arasında. Ancak kasa boyutu, bağlı parçalar ve arızanın türü servis sürecini etkileyebilir. Kullanıcı yalnızca gerekli cihaz ve aksesuarları getirmeli, hangi bileşende sorun yaşadığını mümkün olduğunca açık anlatmalıdır.

Görüntü sorunu varsa monitör, kablo veya ekran kartı kaynaklı olasılıkların ayrıştırılması gerekebilir. Bu nedenle arıza tarifi masaüstü sistemlerde özellikle önemlidir.

Monitör, tablet ve telefon da kapsamda mı?

Belirlenen noktalarda Casper markalı monitör, tablet ve akıllı telefonlar da uygunluk durumuna göre kabul edilebilir. Hızlı servis modelinin farklı ürün gruplarını kapsaması, kullanıcının tek bir marka ekosistemindeki birden fazla cihaz için aynı destek kanalına başvurabilmesini sağlar.

Yine de her ürün türünde parça ve test süreci farklı olduğundan kesin süre cihaz incelendikten sonra belirlenir.

Bir saatlik hedef hangi durumlarda uzar?

Sıvı teması, ağır fiziksel hasar, özel yedek parça, kapsamlı yazılım işlemleri, veri kurtarma veya aralıklı hataların uzun süre test edilmesi işlemi uzatabilir. Gaming cihazlarda yük altında ortaya çıkan FPS düşüşü veya ani kapanma gibi sorunlar da uzun gözlem gerektirebilir.

Bu durumda teknik olarak doğru teşhis, cihazı süre hedefi uğruna erken teslim etmekten daha önemlidir.

Garanti süresi kapsamı değiştirir mi?

Garanti süresinin bitmiş olması uygun cihazın servise kabul edilmesine tek başına engel değildir. Garanti dışı veya kullanıcı kaynaklı durumlarda parça ve işçilik bedeli oluşabilir. Kullanıcıya maliyet bilgisi verilerek onay gereken işleme onaydan sonra başlanır.

Hızlı servis modelinden yararlanmak için ayrıca bir "bir saat" ücreti alınmaz; ücret konusu onarımın garanti durumuyla ilgilidir.

Oyun öncesi veya turnuva döneminde ne yapılmalı?

Gaming bilgisayar yoğun kullanılacaksa arızayı son güne bırakmamak, güncel yedekleri almak ve hata belirtilerini not etmek faydalıdır. Cihazı teslim etmeden önce oyun adı, sorun sırasında güç bağlantısı, sıcaklık davranışı ve varsa hata mesajı kaydedilebilir.

1 Saatte Servis İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'deki belirli noktalarda sunulur. Güncel adres resmi servis sayfasından doğrulanmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Excalibur gaming laptoplar kapsama girer mi?

Evet, uygun Excalibur gaming laptoplar belirlenen noktalarda kabul edilebilir.

Masaüstü gaming bilgisayarlar da kabul edilir mi?

Evet.

Ürün kapsamda ise kesin bir saatte çıkar mı?

Hayır. Arıza ve test ihtiyacına göre süre değişir.

Farklı cihazlarda doğru aksesuarı getirmek neden önemli?

Servise teslim edilen ürünün türüne göre test için gereken aksesuar değişebilir. Gaming laptopta güç adaptörü önemliyken, masaüstü sistemde belirli bir kablo veya monitör bağlantısı sorunun yeniden oluşturulmasında rol oynayabilir. Tablet ve telefonda ise şarj sorunu yaşanıyorsa kullanılan kablonun durumu bilgi sağlayabilir. Kullanıcının tüm aksesuarları rastgele getirmesi yerine arızayla ilişkili olanları seçmesi daha düzenli bir kabul süreci yaratır. Ayrıca harici disk, hafıza kartı veya kişisel aksesuarlar test için gerekli değilse cihazdan ayrılmalıdır. Ürün kapsamının geniş olması, her ürünün aynı biçimde test edildiği anlamına gelmez; teknik süreç cihaz türüne ve bildirilen arızaya göre şekillenir.

Ürün grubu ile arıza türünü ayırmak gerekir

Bir cihazın 1 Saatte Servis kapsamında kabul edilen ürün grubunda olması yalnızca başvuru uygunluğunu gösterir. Asıl onarım süresi, arızanın niteliğine göre belirlenir. Örneğin monitörde bağlantı sorunu ile gaming masaüstünde yük altında oluşan kapanma aynı test sürecine sahip değildir. Kullanıcı bu nedenle "ürünüm kapsamda mı?" sorusunun yanında "arıza hızlı akışa uygun mu?" sorusunu da düşünmelidir.

Teknik servis ağında yaygınlığın ötesinde ne önemli?

Casper'ın 105 servis noktalı yapısı yalnızca fiziksel yaygınlık üzerinden değerlendirilmiyor. Yetkin teknik ekip, orijinal yedek parça erişimi ve 15 yılı aşkın süredir gelişen mühendislik/servis verisi, arıza teşhisi ve onarım süreçlerini destekleyen diğer unsurlar. Geçmiş teknik vakalardan oluşan bilgi birikimi, benzer sorunların daha sistematik biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayabiliyor.

Servis organizasyonu notebook, gaming laptop, masaüstü ve gaming bilgisayar, All-in-One, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi farklı ürün gruplarını kapsıyor. Böylece yaygınlık, hız, ekip yetkinliği ve parça bulunurluğu farklı cihaz kategorilerinde ortak bir satış sonrası hizmet çerçevesinde ele alınabiliyor.