Almanya Bundesliga’da 2. hafta heyecanı devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Augsburg’u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri...

Eintracht Frankfurt-Augsburg maçını takip etmek için tıklayınız...

Eintracht Frankfurt ile Augsburg, Bundesliga'nın 2026-2027 sezonunun 2. haftasında karşı karşıya gelecek. "Eintracht Frankfurt-Augsburg canlı izle" ve "Frankfurt Augsburg maçı hangi kanalda?" şeklindeki aramalar maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geliyor. Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Augsburg'u ağırlayacak olan Eintracht Frankfurt, sezonun ilk galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor. Union Berlin deplasmanında 3-3 berabere kalan Frankfurt ekibi, Augsburg karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Eintracht Frankfurt-Augsburg maçına dair tüm bilgiler A Spor'da!

EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Eintracht Frankfurt ile Augsburg, Bundesliga'nın 2026-2027 sezonunun 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Augsburg karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT İLK HAFTADA NE YAPTI?

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin deplasmanına çıktı. Frankfurt ekibi karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede 3-1'lik üstünlüğünü koruyamayan Eintracht Frankfurt, sezonun ilk haftasında sahadan bir puanla ayrıldı. Kulübün resmi maç önü değerlendirmesinde de Union Berlin karşısındaki 3-3'lük sonuç ve kaçan üç puan vurgulandı.

AUGSBURG İLK HAFTADA GALİP GELDİ

Augsburg ise 2026-2027 Bundesliga sezonuna galibiyetle başladı. Kırmızı-yeşilli ekip, sahasında Bundesliga'ya yeni yükselen Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti. Augsburg, bu sonuçla sezona üç puanla başlarken Frankfurt deplasmanında da başarılı sonucunu sürdürmeyi hedefleyecek.

EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI CANLI ANLATIM (TIKLA-TAKİP ET)