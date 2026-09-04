Altın fiyatlarında son durum: 4 Eylül gram altın ne kadar?

Altın piyasasında yeni günün fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları vatandaşların araştırdığı başlıkların başında geliyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü gram altının satış fiyatı 6.961 TL seviyesinde bulunuyor. Peki 4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları 4 Eylül 2026 Cuma günü de yatırımcıların yakın takibinde. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte hareket eden altının gram fiyatı, yeni güne 6 bin 900 TL'nin üzerinde başladı. 4 Eylül itibarıyla 6.960,50 TL alış ve 6.961,28 TL satış seviyesinde bulunuyor. Veriler gün içinde değişebileceği için canlı fiyat ekranlarında rakamlar farklılık gösterebilir. Vatandaşlar ise özellikle "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Yarım altın ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki 4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.960,50 ₺



GRAM ALTIN SATIŞ: 6.961,28 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 4 EYLÜL 2026

◼ABD Doları: 48,43 (Alış) - 48,44 (Satış)

◼EURO: 56,29 (Alış) - 56,32 (Satış)

◼STERLİN: 65,13 (Alış) - 65,45 (Satış)

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatları yalnızca Türkiye'deki arz ve talep koşullarından etkilenmiyor. Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru, gram altının TL bazındaki değerinde önemli rol oynuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL 2026

▶Gram Altın Alış: 6.960,50 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.961,28 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.213,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.359,00 ₺

▶Yarım Altın Alış:22.454,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 22.689,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 44.701,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 45.226,00 ₺

▶Ata Altın Alış: 45.461,00 ₺

▶Ata Altın Satış: 46.025,00 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.285,15 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.507,44 ₺

▶Gümüş Alış: 103,80 ₺

▶Gümüş Satış: 103,89 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Eylül Perşembe günü saat 18.05 itibarıyla alınmıştır.