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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüp başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

"TÜM SPOR KULÜPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan ziyaretler sonrası şu açıklamalarda bulundu: Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik.

Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum.

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