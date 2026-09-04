Hongqi Türkiye’de Yeni Dönem: Dr. Berk Çağdaş, CEO ve Genel Müdür Olarak Atandı

Premium otomotiv markası Hongqi Türkiye, yönetim yapılanmasını güçlendiren önemli bir atamaya imza attı. Otomotiv, finans ve kurumsal yönetim alanlarında 30 yıllık üst düzey yöneticilik deneyimine sahip Dr. Berk Çağdaş, Hongqi Türkiye’nin CEO ve Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Türkiye premium otomotiv pazarındaki konumunu daha da ileri taşımayı hedefleyen Hongqi Türkiye, yeni dönemde marka yapılanması, müşteri deneyimi, operasyonel gelişim ve sürdürülebilir büyüme

stratejilerini Dr. Berk Çağdaş'ın liderliğinde sürdürecek.



Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinde üst düzey sorumluluklar üstlenen Dr. Berk Çağdaş, 2016–2025 yılları arasında Renault MAİS A.Ş.'de CEO ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bayi ağı yönetimi, iş planlama ve finansal yönetim başta olmak üzere şirketin temel operasyonlarına liderlik etti. Çağdaş, Renault MAİS öncesinde 1999–2016 yılları arasında Doğuş Otomotiv'de CFO ve Genel Müdür olarak görev aldı. Şirketin finansal yapılanması, kurumsal stratejisi, yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi, bütçeleme ve iş geliştirme süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenen Çağdaş, Doğuş Otomotiv'in halka arz sürecine de liderlik etti.



Kariyerinin önceki dönemlerinde Garanti Bankası / Körfezbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Berk Çağdaş; kurumsal finans, hazine yönetimi ve kurumsal risk yönetimi alanlarında deneyim kazandı. Akademik çalışmalarını da profesyonel kariyeriyle paralel olarak sürdüren Dr. Berk Çağdaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ileri finans ve stratejik risk yönetimi alanında doktora programını tamamladı. Harvard Business School Advanced Management Program'a katılan Çağdaş, ayrıca University of Chicago Booth School of Business'ta bankacılık, hazine yönetimi ve finans alanlarında eğitim aldı.

"YENİ BİR DÖNEMİN HEYECANINI TAŞIYORUZ"

Hongqi Türkiye CEO ve Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, yeni göreviyle birlikte markanın Türkiye operasyonlarının stratejik ve operasyonel yönetimine liderlik edecek. Çağdaş'ın otomotiv ve finans sektörlerindeki kapsamlı deneyiminin, Hongqi'nin Türkiye'deki premium marka konumunun

güçlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Berk Çağdaş şunları söyledi: "Hongqi'nin Türkiye operasyonlarına liderlik etmekten büyük heyecan duyuyorum. Teknoloji, tasarım ve premium marka anlayışıyla Hongqi'nin Türkiye pazarında güçlü bir potansiyele sahip olduğuna

inanıyorum. Önceliğimiz; marka konumumuzu daha da güçlendirmek, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme yapısı oluşturmak olacak."

Hongqi Türkiye Hakkında



Hongqi, premium otomotiv segmentinde teknoloji, tasarım ve ileri mobilite anlayışını bir araya getiren global bir otomotiv markasıdır. Hongqi Türkiye, markanın Türkiye pazarındaki yapılanmasını güçlendirmek ve Hongqi'nin premium mobilite yaklaşımını daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

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