TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası biletini alan A Milli Basketbol Takımı teknik ekip ve oyuncularla gurur duyduklarını söyledi. İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yenerek Dünya Kupası vizesini alan 12 Dev Adam'a övgülerde bulunan Türkoğlu, "8'de 8, namağlubuz. Güzel bir galibiyetin ardından Dünya Kupası biletini aldık. Bizim çocuklarla ne kadar gurur duysak az. Başta hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

SONUNA KADAR HAK ETTİK

Milli takımımızın performansını anımsatan Hidayet Türkoğlu, "Avrupa ikinciliğinden sonra yükselen bir grafiğimiz vardı. 8 maçtır inanılmaz şekilde devam ettiriyoruz. O yüzden hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu süreçler gerçekten kolay değil. Bence arkadaşlar şu an bulundukları yerin de ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunun farkındalar. Şu an sahaya çıktıkları zaman da gösterdikleri birliktelikle sonuna kadar hak ettiklerini bir kez daha gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nı her zaman destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Hidayet Türkoğlu, "Gurur duyuyoruz. Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.