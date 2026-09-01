1 Eylül Süper Loto sonuçları 2026 için gözler Milli Piyango Online çekiliş ekranına çevrildi. Süper Loto'nun 1 Eylül Salı günü yapılacak çekilişinde kazandıran numaralar ve ikramiye sonuçları merak ediliyor. İşte Süper Loto sonuçları, çekiliş saati ve resmi bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto oynayan binlerce vatandaşın gözü 1 Eylül Süper Loto sonuçları 2026 için Milli Piyango Online'a çevrildi. Haftanın çekiliş günlerinden biri olan salı günü gerçekleştirilecek çekilişte 6 şanslı numara belirlenecek. Kupon sahipleri ise çekilişin ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "1 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Biletimde ikramiye var mı?" sorularına yanıt arayacak. Süper Loto'nun resmi sonuçları Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. Milli Piyango Online, Süper Loto sonuçlarının yanı sıra çekilişlerin canlı takip edilebildiği ve kuponların kontrol edilebildiği resmi platform olarak hizmet veriyor. İşte, 1 Eylül Süper Loto sonuçları 2026 ve MPİ sorgulama ekranı...

1 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR



28-30-40-42-47-59

1 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinin kazandıran 6 numarası, çekiliş tamamlandıktan sonra bu bölümde yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri çekiliyor. 1 Eylül 2026 tarihi de salı gününe denk geliyor.

Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

1 Eylül çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye tutarı, önceki çekiliş sonucunda 6 bilen olup olmamasına ve devreden ikramiyeye göre değişiyor.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kupon sahipleri çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kendi kolonlarını kazandıran numaralarla karşılaştırabilir. Milli Piyango Online'ın sonuç ekranı üzerinden ilgili çekiliş seçilerek sonuçlar kontrol edilebilir. Süper Loto sonuçlarında yalnızca 6 bilenlerin değil, diğer ikramiye kategorilerindeki kazananların sayıları ve dağıtılan tutarlar da çekiliş sonrasında belli oluyor.

1 EYLÜL SÜPER LOTO SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

1 Eylül Süper Loto sonuçları, 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanacak.