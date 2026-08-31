LaLiga'da 3. hafta heyecanı Osasuna - Getafe karşılaşmasıyla devam ediyor. Luis Miguel Ramis yönetimindeki Osasuna, sahasında Getafe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almak isterken, Jose Bordalas'ın ekibi deplasmanda ilk puanlarını kazanmanın peşinde. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Osasuna - Getafe maçına dair tüm detaylar...

Osasuna - Getafe maçını takip etmek için tıklayınız...

LaLiga'da 2026-2027 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Osasuna ile Getafe kozlarını paylaşacak. El Sadar'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Osasuna, Luis Miguel Ramis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini hedeflerken Getafe ise deplasmandaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Peki Osasuna - Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son durum...

CA OSASUNA - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Osasuna - Getafe maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

OSASUNA - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

CA OSASUNA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Luis Miguel Ramis yönetimindeki Osasuna, yeni sezonun ilk iki haftasında 4 puan topladı. LaLiga'nın resmi verilerine göre kırmızı-lacivertli ekip iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik aldı; kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

GETAFE DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Getafe ise ilk iki haftada 3 puan topladı. Jose Bordalas'ın öğrencileri bir galibiyet ve bir mağlubiyetle mücadeleye hazırlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna muhtemel 11: Herrera, Arguibide, Catena, Herrando, Bretones, Moncayola, Osambela, Torro, Barja, Dubasin, Garcia

Getafe muhtemel 11: Soria, Romero, Djene, Sazonov, Mojica, Garcia, Mangala, Terrats, Serrano, Satriano, Unal

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