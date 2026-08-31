Premier Lig'de sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri Aston Villa ile Arsenal arasında oynanacak. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Arsenal, deplasmanda Aston Villa karşısında üç puan ararken ev sahibi ekip ise Brighton karşısında aldığı ağır yenilginin ardından taraftarı önünde toparlanmak istiyor. Futbolseverler ise Aston Villa - Arsenal maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Aston Villa - Arsenal maçını takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de heyecan Aston Villa - Arsenal karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk deplasman maçına çıkacak olan Arsenal, Villa Park'ta Aston Villa'nın konuğu olacak. Mücadele, iki takımın da ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Arsenal, sezona oldukça etkileyici bir başlangıç yaparken Aston Villa ise ilk haftada aldığı farklı mağlubiyetin ardından sahasında güçlü rakibi karşısında reaksiyon göstermeyi hedefliyor. Aston Villa - Arsenal maçına dair detaylar haberimizde...

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Arsenal FC maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports Connect kanalında canlı yayınlanacak.

ARSENAL SEZONA HIZLI BAŞLADI

Premier Lig şampiyonu Arsenal, yeni sezona Coventry City karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri bu sonuçla hem üç puanı aldı hem de sezonun ilk maçında güçlü bir görüntü ortaya koydu.

Arsenal'in hücumdaki üretkenliği kadar savunmadaki performansı da dikkat çekti. Londra ekibi, sezonun ilk bölümünde rakiplerine gol şansı vermeden yoluna devam ediyor.

ASTON VILLA AĞIR MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Villa, Brighton & Hove Albion karşısında sahadan 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, ev sahibi ekibin Arsenal karşılaşması öncesinde toparlanma ihtiyacını artırdı.

Villa Park'ta Arsenal'i konuk edecek Aston Villa, güçlü rakibi karşısında özellikle savunmada daha dirençli bir görüntü ortaya koymak istiyor.

ARSENAL DEPLASMANDA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Arsenal açısından karşılaşmanın bir başka önemi de deplasman performansı olacak. Arteta'nın öğrencileri Premier Lig'deki son dört sezon açılış deplasman maçını kazanmayı başardı. Arsenal, Aston Villa karşısında da galip gelmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez sezon açılışlarında üst üste beş deplasman galibiyetine ulaşmış olacak. Son şampiyonun dikkat çeken bir başka özelliği ise bu karşılaşmalardaki savunma performansı. Arsenal, Manchester United, Crystal Palace ve Aston Villa'ya karşı kazandığı son dört deplasman maçının tamamında kalesini gole kapattı.

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