Serie A'da sezonun ikinci hafta heyecanında Lazio ile Genoa kozlarını paylaşacak. İlk haftada Bologna deplasmanından üç puanla dönen Lazio, Stadio Olimpico'da Genoa karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Genoa ise güçlü rakibi karşısında deplasmanda puan arayacak. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda büyük üstünlük kuran Lazio, Genoa'yı üst üste yedinci kez mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Lazio - Genoa maçını takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Lazio ile Genoa, Stadio Olimpico'da karşı karşıya gelecek. Yeni sezona galibiyetle başlayan Lazio, sahasında Genoa'yı mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Genoa ise zorlu Roma deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapacak. Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konular arasında "Lazio - Genoa maçı saat kaçta?", "Lazio - Genoa hangi kanalda?" ve "Lazio - Genoa maçı izle" soruları yer alıyor.

LAZIO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio - Genoa maçı 21:45'te başlayacak.

LAZIO - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

LAZIO SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Lazio, yeni Serie A sezonunun ilk maçında Bologna deplasmanına çıktı. İtalya Kupası'nda Mantova'ya elenerek sezona kötü bir başlangıç yapan Lazio, ligde ise Bologna karşısında toparlanmayı başardı ve deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Yeni teknik direktör Gennaro Gattuso için Bologna galibiyeti, kupadaki erken elenmenin ardından önemli bir moral oldu. Lazio'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Davide Frattesi de ligdeki ilk maçında gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

LAZIO, GENOA KARŞISINDA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İki takım arasındaki son maçlarda Lazio'nun belirgin üstünlüğü bulunuyor. Başkent temsilcisi, Genoa'ya karşı oynadığı son altı karşılaşmanın tamamını kazandı. Lazio bu maçlarda rakibine karşı toplam 13-2'lik skor üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi ekip, Pazar günü kazanması halinde Genoa karşısındaki galibiyet serisini yedi maça çıkarmış olacak.

LAZIO'NUN İÇ SAHA PERFORMANSI MERCEK ALTINDA

Lazio, geçtiğimiz sezon Serie A'yı dokuzuncu sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi. Başkent ekibinin geçen sezonki performansında iç saha sonuçları da önemli rol oynadı. Lazio, 19 iç saha maçında yalnızca sekiz galibiyet alabildi.

Gattuso yönetimindeki takım, yeni sezonda Olimpico'da daha istikrarlı bir görüntü ortaya koymayı hedefliyor. Bununla birlikte Lazio, son beş sezonun dördünde Serie A'daki ilk iç saha maçını kazanmayı başardı.

GATTUSO İÇİN YENİ SINAV

İtalya Milli Takımı'nın başındaki döneminin ardından Lazio'nun başına geçen Gennaro Gattuso, yeni takımındaki ilk resmi sınavında beklemediği bir sonuç yaşamıştı. Lazio, İtalya Kupası'nın ilk turunda Serie B ekibi Mantova'ya elenerek turnuvaya erken veda etti.

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