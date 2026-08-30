30 Ağustos Süper Loto sonuçları için heyecan başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin yeni adresi bugün olacak. Saat 21.30'da yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden erişime açılacak.

Süper Loto kuponu bulunan vatandaşlar, 30 Ağustos Süper Loto sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından şanslı numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayımlanacak. Milli Piyango Online'ın resmi takvimine göre Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 30 Ağustos Pazar günü yapılacak çekilişin sonuçları da saat 21.30 sonrasında açıklanacak.

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları henüz açıklandı.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

6-16-25-30-33-46

27 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bir önceki çekilişi 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Çekilişin kazandıran numaraları:

15 - 26 - 27 - 41 - 49 - 52

27 Ağustos çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 11 kişi ise kişi başına 280.972,55 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO 30 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından takip edilebilecek. Milli Piyango Online, Süper Loto sonuçlarının yanı sıra geçmiş çekilişleri ve bilet sorgulama hizmetini de sunuyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto kupon sahipleri, çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran numaraları Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir. Resmi sonuç ekranında ilgili çekiliş seçilerek kazanan numaralar görüntülenebilir. Kupon sahibi, bilet bilgileri üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığını da kontrol edebilir.

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

30 Ağustos çekilişinin büyük ikramiyesi, 27 Ağustos'taki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için bir sonraki çekilişe devretti. 27 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye tutarı yaklaşık 377,27 milyon TL seviyesindeydi. 30 Ağustos çekilişindeki kesin büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi sonuçlarla birlikte netleşecektir.

SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

30 Ağustos 2026 tarihli çekiliş saat 21.30'da yapılacağı için kazandıran numaralar şu an için açıklanmış değil. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar bu bölümde güncellenecek.