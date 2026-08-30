İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sezona yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde başlayan Chelsea, 2. hafta mücadelesinde Brighton & Hove Albion'ı Stamford Bridge'de konuk edecek. Fulham karşısında aldığı galibiyetin ardından EFL Kupası'nda Luton Town'ı da geçen Londra ekibi, Brighton karşısında da kazanarak Alonso yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Peki Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar.

Chelsea - Brighton maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Chelsea ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, "Chelsea - Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde Premier Lig'de ikinci maçına çıkacak. Londra temsilcisi, sezonun ilk lig maçında Fulham'ı 3-2 mağlup ederken, hafta içinde EFL Kupası'nda Luton Town'ı 2-0 yenerek tur atladı. Brighton ise sezonun ilk Premier Lig maçında Aston Villa'yı 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Stamford Bridge'deki karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Chelsea - Brighton maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea muhtemel 11: Sanchez, Fofana, Lacroix, Colwill, Gusto, Caicedo, James, Chavarria, Palmer, Rogers, Joao Pedro

Brighton muhtemel 11: Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Boscagli, Dunk, Vuskovic, Wieffer, Ayari, Gomez, Gross, De Cuyper, Kostoulas

XABI ALONSO YÖNETİMİNDE CHELSEA ÜÇTE ÜÇ PEŞİNDE

Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki ilk Premier Lig maçında Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın golleriyle galibiyete ulaşan Chelsea, ardından EFL Kupası'nda Luton Town karşısında 2-0'lık sonuç elde etti.

Böylece Alonso yönetimindeki ilk iki resmi maçını kazanan Chelsea, Brighton karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor.

BRIGHTON'DAN CHELSEA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ

Brighton ise Premier Lig sezonuna oldukça etkili başladı. Fabian Hürzeler'in ekibi, ligdeki ilk maçında Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. İngiliz ekibi ayrıca Konferans Ligi play-off turunda Tromsø'yü de 4-0 yenerek Chelsea karşılaşması öncesinde formda bir görüntü ortaya koydu.

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