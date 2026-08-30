İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı Sunderland - Fulham karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Ipswich Town'a 2-1 mağlup olan Sunderland, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak isterken Fulham da Chelsea karşısında aldığı yenilginin ardından puan arayacak. Stadium of Light'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, "Sunderland - Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmanın Türkiye yayın bilgisi de belli oldu.

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İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Sunderland ile Fulham kozlarını paylaşacak. Stadium of Light'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Premier Lig'e uzun bir aranın ardından dönen Sunderland, ilk hafta Ipswich Town deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fulham ise sezonun açılış maçında sahasında Chelsea'ye 2-1 kaybetti. İki takım da ikinci haftada ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Sunderland - Fulham maçına dair detaylar A Spor'da...

SUNDERLAND - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Sunderland - Fulham maçı bu akşam oynanacak.

SUNDERLAND - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadium of Light'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

SUNDERLAND - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland - Fulham maçı beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Sunderland muhtemel 11: Roefs, Meunier, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Xhaka, Hume, Le Fee, Angulo, Brobbey

Fulham muhtemel 11: Leno, Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Iwobi, Berge, Bobb, King, Palacios, Garcia

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SUNDERLAND SEZONA NASIL BAŞLADI?

Sunderland, Premier Lig'e dönüşünün ardından ilk maçında Ipswich Town ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 mağlup olan Sunderland, böylece lige puansız başladı.

Regis Le Bris yönetimindeki ekip, geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükselmiş ve üst lige dönüşünün ardından dikkat çekici bir performans sergilemişti. Yeni sezonda ise ilk hedef, Premier Lig'de kalıcı olmak ve mümkün olduğunca erken puan toplamaya başlamak.

FULHAM'IN HEDEFİ İLK PUANLARINI ALMAK

Fulham da Premier Lig'in ilk haftasını mağlubiyetle tamamladı. Londra ekibi, Chelsea karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından Sunderland deplasmanında puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ligde henüz puanı bulunmuyor. Bu nedenle Stadium of Light'taki mücadele, sezonun ikinci haftasında üç puanla tanışmak isteyen iki ekip açısından önem taşıyor.