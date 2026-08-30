İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı Leeds United ile Brentford arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Nottingham Forest'ı mağlup eden Leeds United ile Tottenham Hotspur'u 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Brentford, Elland Road'da kozlarını paylaşacak. İki takım da ligdeki galibiyet serisini sürdürmek isterken, futbolseverler "Leeds United - Brentford maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri.

Leeds United - Brentford maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sezonun ikinci haftasında Leeds United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Elland Road'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Her iki ekip de Premier Lig sezonuna galibiyetle başladı. Leeds United, ilk hafta Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken Brentford ise sahasında Tottenham Hotspur'u 3-0 yenerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

LEEDS UNITED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Leeds United - Brentford maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

LEEDS UNITED - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Elland Road'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

LEEDS UNITED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United - Brentford maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED SEZONA NASIL BAŞLADI?

Leeds United, Premier Lig'e Nottingham Forest deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Zorlu mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken Anton Stach'ın 88. dakikada kullandığı serbest vuruş Leeds'e üç puanı getirdi.

Daniel Farke'nin öğrencileri, hafta içinde EFL Kupası'nda da Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Böylece Leeds, Forest karşısında dört gün içerisinde iki galibiyet elde etti.

BRENTFORD'DAN ETKİLEYİCİ BAŞLANGIÇ

Brentford ise Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur karşısında oldukça etkili bir performans sergiledi. Londra ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı.

Brentford, hafta içinde EFL Kupası'nda Birmingham City'yi de 6-1 gibi farklı bir skorla geçerek Leeds deplasmanı öncesinde formda olduğunu gösterdi.

LEEDS UNITED - BRENTFORD MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ