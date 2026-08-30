Rennes - Le Mans maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)
Ligue 1'de 2. hafta heyecanında Stade Rennais ile Le Mans karşı karşıya geliyor. İki takım 2010'dan bu yana ilk kez Ligue 1'de kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk haftasında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan iki ekip, bu kez Roazhon Park'ta galibiyet için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Stade Rennais - Le Mans maçı izle”, “Rennes - Le Mans maçı saat kaçta?” ve “Rennes - Le Mans hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Rennes - Le Mans maçını takip etmek için tıklayınız...
Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Stade Rennais ile Le Mans, Roazhon Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takımın Ligue 1'de 2010'dan bu yana ilk kez karşılaşacak olması mücadeleye ayrı bir önem kazandırıyor. Sezonun açılış haftasında 2-2'lik beraberlik yaşayan Rennes ve Le Mans, ikinci hafta mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maç öncesinde özellikle "Stade Rennais - Le Mans maçı izle", "Rennes - Le Mans maçı saat kaçta?" ve "Stade Rennais - Le Mans hangi kanalda?" şeklindeki aramalarla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor.
STADE RENNAIS - LE MANS MAÇI NE ZAMAN?
Stade Rennais ile Le Mans arasındaki Ligue 1 mücadelesi Pazar günü Roazhon Park'ta oynanacak.
RENNAIS - LE MANS MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Rennes - Le Mans maçı 18:15'te başlayacak.
RENNAIS - LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA?
Rennais - Le Mans maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Rennes muhtemel 11: Samba, Frankowski, Ait Boudlal, Cresswell, Merlin, Rongier, Szymanski, Thomasson, Al-Taamari, Lepaul, Soumare
Le Mans muhtemel 11: Koçik, Boisse, Eyoum, Larouci, Bamba, Traore, Buades, Bourabaa, Mafouta, Rabillard, Gueye
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