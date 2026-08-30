Rennes - Le Mans maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Ligue 1'de 2. hafta heyecanında Stade Rennais ile Le Mans karşı karşıya geliyor. İki takım 2010'dan bu yana ilk kez Ligue 1'de kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk haftasında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan iki ekip, bu kez Roazhon Park'ta galibiyet için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Stade Rennais - Le Mans maçı izle”, “Rennes - Le Mans maçı saat kaçta?” ve “Rennes - Le Mans hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor.