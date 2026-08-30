Paris FC - OGC Nice maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Paris FC, Stade Jean-Bouin'da OGC Nice'i konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Troyes ile 0-0 berabere kalan Paris FC ile Lorient karşısında aynı skorla puanları paylaşan Nice, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde "Paris FC - OGC Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor.