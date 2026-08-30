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Paris FC - OGC Nice maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Paris FC, Stade Jean-Bouin'da OGC Nice'i konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Troyes ile 0-0 berabere kalan Paris FC ile Lorient karşısında aynı skorla puanları paylaşan Nice, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde "Paris FC - OGC Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

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Paris FC - OGC Nice maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - OGC Nice maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 2. haftasında Paris FC ile OGC Nice karşı karşıya gelecek. Stade Jean-Bouin'da oynanacak mücadelede iki takım da sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Paris FC ve OGC Nice, sezonun açılış haftasında rakipleriyle 0-0 berabere kaldı. Bu nedenle iki ekip de ikinci hafta mücadelesinden üç puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselmenin hesaplarını yapıyor.

PARIS FC - OGC NICE MAÇI NE ZAMAN?

Paris FC - OGC Nice maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

PARIS FC - OGC NICE MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade Jean-Bouin'daki karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olacak.

PARIS FC - OGC NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 5 kanalında yayınlanacak.

PARIS FC - OGC NICE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

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