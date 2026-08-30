İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı Real Madrid - Malaga karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iki galibiyetle başlayan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahasında kazanarak ligde 3'te 3 yapmayı hedeflerken henüz galibiyetle tanışamayan Malaga zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Real Madrid - Malaga maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Real Madrid - Malaga maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Malaga karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ligde oynadığı ilk iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlılar, Malaga karşısında da kazanarak üç maç sonunda dokuz puana ulaşmayı hedefliyor. La Liga'nın resmi fikstüründe karşılaşma 30 Ağustos Pazar günü Bernabeu'da oynanacak. Real Madrid - Malaga maçına dair tüm detaylar A Spor'da!

REAL MADRID - MALAGA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Malaga maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

REAL MADRID - MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'daki mücadele Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

REAL MADRID - MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Malaga maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MALAGA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Malaga ise La Liga'ya dönüşünün ardından ilk iki haftada galibiyet elde edemedi. Yeni yükselen ekip, ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olurken ikinci karşılaşmasında Deportivo de La Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Malaga'nın hanesinde iki hafta sonunda bir puan bulunuyor. Juan Funes'in öğrencileri, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Bernabeu'da sürpriz yaparak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

REAL MADRID - MALAGA REKABETİNDE ÜSTÜNLÜK MADRID'DE

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Real Madrid'in belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Verilen bilgilere göre Madrid ekibi, Malaga ile oynadığı son beş maçın dördünü kazanırken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Malaga'nın Real Madrid karşısındaki son galibiyeti ise 2018 yılında geldi. Nisan 2018'de oynanan karşılaşmada Malaga, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup etmişti.

REAL MADRID - MALAGA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ