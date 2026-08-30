Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı Manchester United - Ipswich Town karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Hull City'ye mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da taraftarının önünde ilk galibiyetini ararken Premier Lig'e yeniden yükselen Ipswich Town ise Sunderland karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve tüm detaylar.