CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı Manchester United - Ipswich Town karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Hull City'ye mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da taraftarının önünde ilk galibiyetini ararken Premier Lig'e yeniden yükselen Ipswich Town ise Sunderland karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Ipswich Town maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manchester United ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, özellikle "Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İki takım da sezonun ilk haftasını farklı sonuçlarla tamamladı. Manchester United, Hull City deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona puansız başlarken Ipswich Town ise Sunderland'ı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'e galibiyetle döndü.

MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Ipswich Town maçı bu akşam oynanacak.

MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Manchester United - Ipswich Town maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel 11: Lammens, Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw, Mainoo , A. Santos, Mbeumo, B. Fernandes. Rashford, M. Cunha

Ipswich Town muhtemel 11: Scherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Clarke, Enciso, Maeda, Emersonn

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sunderland - Fulham maçı detayları
Sonraki Haber
Sunderland - Fulham maçı detayları