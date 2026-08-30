Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı Manchester United - Ipswich Town karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Hull City'ye mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da taraftarının önünde ilk galibiyetini ararken Premier Lig'e yeniden yükselen Ipswich Town ise Sunderland karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve tüm detaylar.
Manchester United - Ipswich Town maçını takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manchester United ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, özellikle "Manchester United - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İki takım da sezonun ilk haftasını farklı sonuçlarla tamamladı. Manchester United, Hull City deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona puansız başlarken Ipswich Town ise Sunderland'ı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'e galibiyetle döndü.
MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United - Ipswich Town maçı bu akşam oynanacak.
MANCHESTER UNITED - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Manchester United - Ipswich Town maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Manchester United muhtemel 11: Lammens, Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw, Mainoo , A. Santos, Mbeumo, B. Fernandes. Rashford, M. Cunha
Ipswich Town muhtemel 11: Scherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Clarke, Enciso, Maeda, Emersonn