Augsburg - Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. İlk hafta karşılaşmasında Augsburg ile Schalke 04, WWK Arena'da kozlarını paylaşacak. Bundesliga'ya üç yıllık aranın ardından yeniden dönen Schalke 04, sezonun ilk maçında zorlu Augsburg deplasmanında puan arayacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Augsburg - Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu...
Augsburg - Schalke 04 maçını takip etmek için tıklayınız...
Almanya Bundesliga'da yeni sezon heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Augsburg ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. WWK Arena'da oynanacak mücadele, Schalke 04'ün üç yıllık Bundesliga arasının ardından çıktığı ilk lig maçı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Augsburg ise Bundesliga'da üst üste 16. sezonuna hazırlanıyor. Ev sahibi ekip, sezonun açılış karşılaşmasında taraftarı önünde galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
AUGSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN?
Augsburg - Schalke 04 maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.
AUGSBURG - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.
AUGSBURG - SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
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