Augsburg - Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. İlk hafta karşılaşmasında Augsburg ile Schalke 04, WWK Arena'da kozlarını paylaşacak. Bundesliga'ya üç yıllık aranın ardından yeniden dönen Schalke 04, sezonun ilk maçında zorlu Augsburg deplasmanında puan arayacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Augsburg - Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu...