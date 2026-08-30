Serie A'da 2. hafta heyecanının en dikkat çekici mücadelelerinden biri Napoli ile Como 1907 arasında oynanacak. Geçen sezonu Serie A'da ikinci sırada tamamlayan Napoli, Genoa deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından taraftarı önünde de üç puan hedefliyor. İtalya futbolunun yükselen ekiplerinden Como ise güçlü rakibi karşısında önemli bir sınav verecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Napoli - Como maçı saat kaçta?”, “Napoli - Como hangi kanalda?” ve “Napoli - Como maçı izle” aramalarına yoğunlaşıyor.

Napoli - Como maçını takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 2026-2027 sezonunun 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Napoli ile Como 1907 karşı karşıya gelecek. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak mücadelede iki takım da sezonun ikinci haftasını galibiyetle tamamlamak istiyor. Napoli, geçtiğimiz sezonu Serie A'da ikinci sırada bitirirken Como ise kısa sürede İtalya futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biri haline geldi. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise "Napoli - Como maçı saat kaçta?", "Napoli - Como hangi kanalda?" ve "Napoli - Como maçı izle" soruları bulunuyor.

NAPOLI - COMO 1907 MAÇI SAAT KAÇTA?

SSC Napoli-Como 1907 maçı SAT 19:30'da başlayacak.

NAPOLI - COMO 1907 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

NAPOLI SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Napoli, Serie A'nın ilk haftasında Genoa deplasmanına çıktı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Max Allegri yönetimindeki Napoli, böylece yeni sezona üç puanla başlamış oldu. Karşılaşmada Kevin De Bruyne de oyuna sonradan dahil olarak takımının galibiyetinde rol oynadı.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Napoli, yeni sezonda şampiyonluk yarışının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. İtalya temsilcisinin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki zorlu rakipleri arasında Arsenal ve Manchester City de bulunuyor.

NAPOLI'NİN MARADONA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Napoli'nin en büyük avantajlarından biri kendi sahasındaki performansı. Partenopei, Stadio Diego Armando Maradona'daki açılış lig maçlarını son 10 sezondur galibiyetle tamamladı. Napoli, Como karşısında da bu seriyi sürdürerek sezona kendi taraftarı önünde üç puanla devam etmek istiyor. Özellikle geçtiğimiz sezon deplasmanlarda beklentilerin altında kalan Napoli için iç sahadaki istikrar büyük önem taşıyor.

COMO 1907 YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Como ise son yıllarda İtalya futbolunun en hızlı yükselen ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Napoli karşısında deplasmanda sahaya çıkacak olan Como, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla sezonun erken bölümünde önemli bir mesaj vermek istiyor. İki takımın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda mücadele edecek olması, Serie A'nın ikinci haftasındaki karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor.

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