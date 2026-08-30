Ligue 1'de 2. hafta heyecanı Monaco - Marsilya karşılaşmasıyla sona erecek. Sezonun ilk haftasında Monaco, Le Havre'ı 1-0 mağlup ederken Marsilya ise Strasbourg'u 4-0 yenerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İki takımın da galibiyet serisini sürdürmek istediği mücadele öncesinde futbolseverler “Monaco - Marsilya maçı saat kaçta?”, “Monaco - Marsilya hangi kanalda?” ve “Monaco - Marsilya maçı izle” sorularına yanıt arıyor.

Monaco - Marsilya maçını takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Monaco ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Stade Louis II'de oynanacak mücadelede iki takım da sezonun ilk haftasındaki başarılı performansını sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin maç öncesinde en çok araştırdığı konuların başında ise "Monaco - Marsilya maçı saat kaçta?" ve "Monaco - Marsilya hangi kanalda?" soruları geliyor.

MONACO - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco ile Marsilya, Ligue 1'in 2. haftasında Pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Stade Louis II'de oynanacak. Mücadele 21:45'te başlayacak.

MONACO - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

MONACO SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Monaco, yeni Ligue 1 sezonunun açılış haftasında Le Havre karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sezona üç puanla başladı. Filipe Luis yönetimindeki Monaco, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk lig maçında savunma disiplinini korurken sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Monaco ayrıca Avrupa kupası mücadelesinde de yoluna devam ediyor. Prenslik temsilcisi, Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükselerek sezonun erken bölümünde olumlu bir görüntü ortaya koydu. Filipe Luis, Monaco'nun başında çıktığı ilk iki Ligue 1 maçını da kazanması halinde son 10 yılda bunu başaran ikinci teknik direktör olacak. Daha önce Adi Hütter aynı başarıya ulaşmıştı.

MONACO EVİNDE MARSİLYA'YI AĞIRLIYOR

Monaco, Stade Louis II'de Marsilya karşısında iç saha performansını da geliştirmek istiyor. Ev sahibi ekip, Nisan ayında Marsilya'yı 2-1 mağlup etmişti. Monaco bu kez de rakibi karşısında kazanarak Ligue 1'deki iç saha serisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Monaco'nun yüksek pres anlayışı ve hücumdaki yaratıcı özgürlüğü, sezonun ilk haftasında takımın dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı.

MARSİLYA'DAN FARKLI BAŞLANGIÇ

Marsilya ise sezonun ilk haftasında Strasbourg karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Bruno Genesio yönetimindeki ilk Ligue 1 maçına çıkan Marsilya, karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Takımın agresif pres anlayışı ve rakip yarı sahadaki etkinliği galibiyette önemli rol oynadı.

Marsilya, son yedi Ligue 1 sezonundaki açılış maçlarının altısını kazanmayı başardı. Ancak takım, 2020-2021 sezonundan bu yana ligdeki ilk iki maçını üst üste kazanma başarısı gösteremedi. Bu nedenle Monaco deplasmanı, Marsilya açısından sezona iki galibiyetle başlama hedefi bakımından önemli bir sınav olacak.

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