Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga
Freiburg - Werder Bremen maçı için heyecan başladı. Bundesliga'nın 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Freiburg, Europa-Park Stadion'da Werder Bremen'i konuk edecek. Avrupa kupaları hedefiyle sezona giren Freiburg ile yeni sezonda daha iyi bir performans göstermek isteyen Werder Bremen, üç puan için sahaya çıkacak. İşte Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın bilgileri.
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Almanya Bundesliga'da 2026-2027 sezonu başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Europa-Park Stadion'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da yedinci sırada tamamlayan Freiburg, yeni sezona Avrupa hedefiyle giriyor. Werder Bremen ise geçen sezonki performansının ardından daha iyi bir başlangıç yaparak sezon boyunca daha istikrarlı bir görüntü ortaya koymayı amaçlıyor.
FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN?
Freiburg - Werder Bremen maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.
FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Europa-Park Stadion'daki karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.30 olacak.
FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Freiburg - Werder Bremen maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Freiburg muhtemel 11: Backhaus, Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic
Werder Bremen muhtemel 11: Hein, Schmetgens, Pieper, Friedl, Deman, Stage, Lynen, Reis, Njinmah, Fullkrug, Mbangula
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