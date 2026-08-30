Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Freiburg - Werder Bremen maçı için heyecan başladı. Bundesliga'nın 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Freiburg, Europa-Park Stadion'da Werder Bremen'i konuk edecek. Avrupa kupaları hedefiyle sezona giren Freiburg ile yeni sezonda daha iyi bir performans göstermek isteyen Werder Bremen, üç puan için sahaya çıkacak. İşte Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın bilgileri.