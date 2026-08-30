İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı Celta de Vigo - Athletic Bilbao karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk iki haftada galibiyet alamayan iki ekip, Estadio ABANCA Balaídos'ta üç puan mücadelesi verecek. Celta de Vigo, sezonun ilk iki maçında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken Athletic Bilbao iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde "Celta de Vigo - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Celta de Vigo - Athletic Bilbao maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 3. haftasında Celta de Vigo ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Estadio ABANCA Balaídos'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İki takım da yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Celta de Vigo ilk iki haftada bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 1 puan toplarken Athletic Bilbao oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. La Liga'nın resmi verileri de iki takımın ilk iki haftadaki galibiyet hasretini doğruluyor.

CELTA DE VIGO - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Celta de Vigo - Athletic Bilbao maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

CELTA DE VIGO - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio ABANCA Balaidos'taki mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

CELTA DE VIGO - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTA DE VIGO - ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI TAKİP ET

CELTA DE VIGO SEZONA NASIL BAŞLADI?

Celta de Vigo, La Liga'nın ilk iki haftasında yalnızca 1 puan alabildi. Claudio Giraldez'in öğrencileri sezonun açılış maçında Valencia deplasmanına çıktı ve golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Celta, ikinci haftada ise kendi sahasında Osasuna'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmada öne geçmesine rağmen Osasuna'nın ikinci yarıdaki golleriyle mücadeleyi 2-1 kaybetti. Böylece Celta de Vigo, iki maç sonunda 1 puanda kaldı. La Liga'nın resmi verilerine göre ekip bu süreçte bir gol atarken kalesinde iki gol gördü.

ATHLETIC BILBAO İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Athletic Bilbao cephesinde ise başlangıç daha da sıkıntılı geçti. Edin Terzic yönetimindeki Bask ekibi, sezonun ilk iki maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Athletic Bilbao ilk haftada Sevilla'ya 3-1 yenilirken ikinci haftada Barcelona deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

İki maç sonunda puanı bulunmayan Athletic Bilbao, Celta de Vigo deplasmanında hem kötü gidişata son vermek hem de yeni teknik direktörü Terzic yönetimindeki ilk galibiyetini almak istiyor. La Liga'nın resmi istatistiklerinde Athletic Bilbao'nun iki maçta iki mağlubiyet aldığı ve 1 gol atıp 5 gol yediği görülüyor.