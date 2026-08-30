İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı Deportivo La Coruna - Valencia karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk iki haftasında iki beraberlik alan Deportivo, sahasında Valencia'yı mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Valencia ise geride kalan iki maçta elde ettiği bir puanın ardından zorlu deplasmanda 3 puan arayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Deportivo La Coruna - Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Deportivo La Coruna - Valencia maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna ile Valencia kozlarını paylaşacak. Estadio ABANCA-RIAZOR'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İki takım da sezona istedikleri başlangıcı yapamadı. Deportivo La Coruna, oynadığı ilk iki maçtan beraberlikle ayrılırken Valencia ise ilk iki haftada yalnızca bir puan toplayabildi. La Liga'nın resmi verilerine göre Deportivo'nun iki maçta iki beraberliği bulunurken Valencia bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

DEPORTIVO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

Deportivo La Coruna - Valencia maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

DEPORTIVO - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio ABANCA-RIAZOR'daki mücadele Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

DEPORTIVO - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO LA CORUNA SEZONA NASIL BAŞLADI?

La Liga'ya dönüş yapan Deportivo La Coruna, sezonun ilk iki haftasında mağlubiyet yaşamadı ancak galibiyet de elde edemedi. Deportivo, ilk hafta Elche ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Malaga deplasmanında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece Antonio Hidalgo'nun ekibi ilk iki maç sonunda iki puan topladı. La Liga'nın güncel verilerinde Deportivo'nun iki maçta iki beraberliği ve iki golü bulunuyor.

VALENCIA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Valencia ise ilk iki haftada bir puan alabildi. Carlos Corberan'ın ekibi, sezonun ilk maçında Celta Vigo ile golsüz berabere kaldı. İkinci haftada ise Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Böylece Valencia'nın iki hafta sonunda bir puanı bulunuyor. Deplasmanda Deportivo karşısında sahaya çıkacak olan Valencia, bu kez 3 puan alarak sezonun ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

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