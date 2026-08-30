Serie A'da yeni sezonun ikinci hafta heyecanında Cagliari ile Inter karşı karşıya gelecek. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan iki ekip, Sardinya'da oynanacak mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Inter, şampiyonluk hedefi doğrultusunda deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek isterken Cagliari ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler maç öncesinde “Cagliari - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Cagliari - Inter maçını takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Cagliari ile Inter, Sardinya'da karşı karşıya gelecek. İki takım da Serie A'daki ilk maçlarını kazanarak sezona üç puanla başladı. Inter sahasında Monza'yı farklı mağlup ederken Cagliari ise Parma deplasmanından galibiyetle döndü. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Cagliari - Inter maçı saat kaçta?" ve "Cagliari - Inter hangi kanalda?" soruları geliyor.

CAGLIARI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari ile Inter bu akşam karşı karşıya gelecek.

CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

INTER SEZONA FARKLI GALİBİYETLE BAŞLADI

Inter, yeni Serie A sezonunun ilk haftasında sahasında Monza'yı ağırladı. Cristian Chivu'nun öğrencileri mücadeleden 4-1 galip ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu takımını öne geçirirken, Yann Bisseck, Piotr Zielinski ve Pio Esposito'nun golleri Inter'in farklı galibiyetini getirdi. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon Serie A şampiyonluğunun yanı sıra İtalya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Inter, yeni sezonda da iki kupayı korumayı hedefliyor.

CAGLIARI DE ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Ev sahibi Cagliari ise Serie A'nın ilk haftasında Parma deplasmanına çıktı. Rossoblu, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek yeni sezona moralli başladı. Cagliari, Inter karşısında da bu olumlu başlangıcı sürdürmek istiyor.

INTER, CAGLIARI KARŞISINDA ÜSTÜN

İki takımın son dönemlerdeki karşılaşmalarında Inter'in belirgin üstünlüğü bulunuyor. Inter, Cagliari karşısındaki son 10 maçta 28 puan topladı. Bu süreçte iki takım arasındaki mücadelelerde Inter'in hücum performansı da dikkat çekti.

INTER - CAGLIARI MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)